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    • İsmail Kartal ya Szymanski'yi ya da Tadic'i kadro dışı bırakmalı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal ya Szymanski&#039;yi ya da Tadic&#039;i kadro dışı bırakmalı!
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Vole kanalında Ali Ece ile birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendiren Serdar Ali Çelikler, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'a çağrıda bulunarak 'Szymanski son 10 maçta 1 gol 2 asist, Tadic ise sadece 1 asist yaptı senin bu yıldızlardan birini kesmen lazım hocam' ifadelerini kullandı.

    Ali Koç bence bırakmayacak. Ali Koç'un Saadettin Saran'a söylediği şu 'Şampiyon olursak bırakmayı düşünebilirim sen olursan memnun olurum, sen bana isimleri ver hesapları kitapları kontrol etsinler ben de çıkayım divanda bunu açıklayayım' Gerçekten Ali Koç bu centilmenliği yaptı. Ali Koç bizi bırakma tezahüratlar arasında bırakmayacağını düşünüyorum.

    ALİ KOÇ JESUS'U FAZLA DİNLEMESEYDİ ŞAMPİYON OLABİLİRDİ

    Ali Koç zaten yüzde 50 bırakmıyorum diyor diğer kalan yüzde 50'i de 'büyük başkan bizi bırakma' ihtimali. Ali Koç ne diyor 'asla, asla dememeyi öğrendim' Daha önce Aziz Yıldırım da kaç defa yaptı bunu. Hem holdingi hem Fenerbahçe'yi yönetime durumu olabilir mi, olur. Bu sene başarısız mı değil, geçtiğimiz sezon tek bir hatası vardı o da Jorge Jesus'u çok dinledi.

    İsmail Kartal ya Szymanski'yi ya da Tadic'i kadro dışı bırakmalı!

    Ali Koç 'kesin yokum' derse Saadettin Saran tek aday olarak çıkmaz. Fenerbahçe'de en az 3-4 tane aday çıkar.

    SZYMANSKİ YA DA TADİC'TEN BİRİ KESİLMESİ LAZIM

    Fenerbahçe'de Dzeko'da 4 maçtır tık yok, Batshuayi girdiğinde hemen gol atıyor. Tadic'in son 10 maçta 1 asisti var, Josjua King oyuna girdiğinde daha fazla pozisyona giriyor. Szymanski son 10 maçta 1 gol 2 asist. Diğer tarafta Cengiz de çok iyi İrfan Can Kahveci de. İsmail Kartal forma adaletini sağlaması lazım. 

    İsmail Kartal'ın Tadic ya da Szymanski'den birini kesmesi lazım. Ferdi Kadıoğlu olmasa Tadic daha kötü görünür. Artık Süper Lig'de 1-0'lık maçlara gidiyor onun için pozisyon cömerti olma lüksün yok. Ayağı iyi diye bir adamın (Krunic) yüzde 60'la 70'le yan pas oynamaması lazım. Crespo'yu neden sattınız? Transfer sezonu sürüyor bir tane orta sahaya oyuncu alın. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > İsmail Kartal ya Szymanski'yi ya da Tadic'i kadro dışı bırakmalı!
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