Italiano, Trossard ile özel görüştü: "Göster kendini!"

Beşiktaş, sessiz yıldızı Leandro Rossard’dan patlama bekliyor. Beklentilerin altında kalan Belçikalı yıldızla görüşen teknik direktör Vincenzo İtaliano, “Bu dönemde çok daha fazla sorumluluk almana ve kaliteni göstermene ihtiyacımız var” diye konuştu.

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Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Leandro Trossard, henüz beklentileri karşılayacak bir performans ortaya koyamadı. Şu ana kadar 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabilen Belçikalı yıldızın, sezonun kritik dönemine girilirken vites yükseltmesi bekleniyor. Başakşehir karşılaşmasını çıkış fırsatı olarak gören Kartal’da teknik heyet, tecrübeli oyuncunun kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Zorlu mücadeleden alınacak üç puanın büyük önem taşıdığı Beşiktaş’ta Trossard’ın göstereceği performans belirleyici olacak.

ÖZEL GÖRÜŞME

Siyah beyazlılarda sakatlıklar sebebiyle yaşanan eksikler, Trossard’ın üzerindeki sorumluluğu daha da artırdı. Özellikle Orkun Kökçü ve Miretti’nin yokluğunda hücum organizasyonlarında daha üretken olması beklenen Belçikalı futbolcuyla teknik direktör Vincenzo İtaliano, Başakşehir karşılaşması öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan çalıştırıcının yıldız oyuncusundan saha içinde daha fazla sorumluluk üstlenmesini, hücumda takımın liderlerinden biri olmasını ve skor katkısını artırmasını istediği öğrenildi.

Leandro Trossard

HAYDİ TROSSARD!

Büyük beklentilerle transfer edilen Trossard’ın, kritik virajda göstereceği performansla hem teknik heyetin güvenini boşa çıkarmaması hem de taraftarın beklentilerine cevap vermesi bekleniyor. Bu sezon siyah beyazlı formayı Avrupa ve lig olmak üzere toplam 11 kez giyen Trossard, F.Bahçe derbisinde asist yaparken Erzurumspor maçında da bir gol attı.

KARTAL'DA HEDEF 8 NUMARA

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun, Ocak ayı transfer dönemindeki önemli isteklerinden birinin 8 numara olduğu öğrenildi. Yönetime rapor sunan İtalyan çalıştırıcının talebi doğrultusunda G. Rangers'tan Nicolas Raskin'in yeniden gündeme geldiği öğrenildi. Yönetim, İskoç ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

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