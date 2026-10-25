Ballon d'Or'da kazanan belli, isim gizli!

Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane ve son kazanan Ousmane Dembele'nin öne çıktığı Ballon d'Or yarışında, ödülün sahibinin yalnızca beş kişi tarafından bilindiği ve sonucun törene kadar gizli tutulacağı belirtildi.

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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da 26 Ekim Pazartesi günü sahibini bulacak.

ÖDÜLÜN SAHİBİNİ 5 KİŞİ BİLİYOR

Futbolculardan menajerlere, basın mensuplarından futbol dünyasının önde gelen isimlerine kadar herkes Ballon d’Or'u kimin kazanacağını merak ederken ödülün sahibinin kim olduğunu bilenlerin sayısının beş kişiyle sınırlı olduğu belirtildi.

"SON ANA KADAR GİZLEME KARARI ALINDI

Ballon d’Or’un eski yöneticisi Pascal Ferre, RMC’ye yaptığı açıklamada, 2024 yılından itibaren kazananın önceden bilgilendirilmesi uygulamasının sona erdiğini söyledi.

Ferre, "2024’ten bu yana kazananlar, tören öncesinde sonuçtan haberdar edilmiyor. Herkese eşit davranılıyor. Londra’daki salona geldiklerinde, diğerlerinden önce sevinecek ya da kollarını havaya kaldıracak bir oyuncu olmayacak. Çünkü hiçbiri sonucu bilmiyor. Messi ve Ronaldo’nun uzun süreli hâkimiyetinin ardından kurallar değiştirildi. Sırrı daha kolay koruyabilmek için kazananın ismini son ana kadar gizleme kararı alındı" ifadelerini kullandı.

Ballon d'Or

"ÖDÜLÜN SAHİBİNİ BİLENLERİN SAYISI BEŞİ GEÇMİYORDUR"

Ödülün sahibinin nasıl gizli tutulduğuna da değinen Ferre, "Bence iyi saklanan bir sır, mümkün olduğunca az kişiyle paylaşılan sırdır. Bunun dışında bazı küçük hileler ve yöntemler de var. Benim yöntemim, France Football'un yazı işleri ofisinde sahte sıralamalar bırakmaktı. Böylece sosyal medyada farklı iddialar yayılıyordu. Bu durum beni gülümsetiyordu. Şu anda kazananın kim olduğunu bilenlerin sayısı beşi geçmiyordur." değerlendirmesini yaptı.

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