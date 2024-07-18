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Jose Mourinho'dan son dakika Emre Mor kararı ortaya çıktı!

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin, Emre Mor, Haber

Spor Haberleri

Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe, bir yandan da mevcut kadrodaki oyuncular için kararlarını vermeye devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Emre Mor hakkındaki son kararı da belli oldu.

Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın transferlerinden sonra Allan Saint-Maximin'i de kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Jose Mourinho'dan son dakika Emre Mor kararı ortaya çıktı! - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Jose Mourinho'dan son dakika Emre Mor kararı ortaya çıktı! - 2. Resim

EMRE MOR SÜRPRİZİ

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Emre Mor hakkında nihai kararını verdiği bildirildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun Emre Mor'a sert çıkıştığı iddia edilmişti. Haber Global'e göre, Portekizli teknik adam, milli futbolcuyu oldukça sert bir şekilde eleştirdi. Mourinho'nun, "Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığında etrafını görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle devam edersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil." dediği aktarılmıştı.

Jose Mourinho'dan son dakika Emre Mor kararı ortaya çıktı! - 3. Resim

MOURINHO'NUN KARARI

Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho, Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Emre Mor'un temsilcisinin, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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