Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu!
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başında olacağı ilk maçı belli oldu. Fenerbahçe 13 Temmuz'da Strasbourg ile Graz kentinde hazırlık maçı yapacak.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi. Jose Mourinho'nun takımın başında olacağı ilk maç belli oldu.
Sportsdigitale'nin haberine göre; Fenerbahçe 13 Temmuz'da Strasbourg ile Graz kentinde hazırlık maçı yapacak.
FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran’da başlayacak. Takım, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. Hazırlıkların bu bölümüne Avrupa Şampiyonası için milli davet alan futbolcular dışında tüm oyuncular katılacak.
EN AZ 3 HAZIRLIK MAÇI BEKLENİYOR
Jose Mourinho’nun ekibi, 2-13 Temmuz arasında Graz kentinde kampa girecek Şampiyonlar Ligi’ne 2’nci ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe’nin kamp sürecinde en az 3 hazırlık maçı oynaması bekleniyor.