Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu!

Düzenleyen: Ahmet Polat 13 Haziran 2024 15:55 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın başında olacağı ilk maçı belli oldu. Fenerbahçe 13 Temmuz'da Strasbourg ile Graz kentinde hazırlık maçı yapacak.