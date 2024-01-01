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    Kamerunlu golcü Gremio'nun teklifine sıcak bakıyor... Abou Brezilya’ya!

    Afrika Kupası öncesinde Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Arap kulüplerinden beklediği teklifleri alamadı, rotayı Güney Amerika’ya kırdı...

    Kamerunlu golcü Gremio&#039;nun teklifine sıcak bakıyor... Abou Brezilya’ya!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ -  Beşiktaş’ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları sebebiyle kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar’a ilk resmî teklif Brezilya’dan geldi. Kamerun Millî Takımı ile Afrika Kupası’nda boy gösterecek olan yıldız futbolcuya Gremio talip oldu. Afrika Kupası sebebiyle Avrupa ve Arap kulüplerinden beklediği teklifleri alamayan Aboubakar, Brezilya’ya gitmeye sıcak bakıyor. 

    MENAJERİ KONUŞACAK

    Gremio’nun Aboubakar’ın menajerine “Bonservisini al gel. İstediğin ücrette anlaşırız” teklifini ilettiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun, Gremio’nun bu teklifine sıcak baktığı, menajerinin önümüzdeki hafta Beşiktaş ile masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde “Aboubakar herkesle konuşuyor bir bizimle konuşmuyor” diyerek ayrılığı işaret etmişti.

    11 GOLÜ VAR

    Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maçta görev yapan Aboubakar, 11 gol atarken, 2 de asist yaptı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşi̇ktaş
    Haberler > Spor > Kamerunlu golcü Gremio'nun teklifine sıcak bakıyor... Abou Brezilya’ya!
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