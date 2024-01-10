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    Kartal kılıç kuşandı! Rizespor'u farkla yenen Beşiktaş hayata bağlandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yeni teknik direktör Santos tribündeydi, oyuncular canla başla oynadı. Rashica maçın başında jeneriklik golüyle gözlerin pasını sildi. 18’lik Semih Kılıçsoy iki golüyle ‘Beni sezon başında niye oynatmadınız’ der gibiydi. Aynı Semih dördüncü golde Cenk’e ‘al da at’ dercesine asist yaptı, parmak ısırttı. Siyah beyazlılarda hava bir anda değişti, moraller yerine geldi, yüzler güldü.

    Kartal kılıç kuşandı! Rizespor&#039;u farkla yenen Beşiktaş hayata bağlandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Çaykur Rizespor maçtan önce favori gösterilmesinin rehavetini pahalı ödedi. Beşiktaş ‘büyük takım’ refleksini göstererek karşılaşmadan farklı galip ayrıldı. İlhan Palut, Beşiktaş’ın eksiklerinden cesaret alarak hücuma fazla oyuncu ile çıkmayı tercih etti. İlk yarı boyunca birçok defa rakibini az adamla yakalayan siyah beyazlılarda Gedson, Amir ve Demir Ege orta alanda arı gibi çalıştı.

    GOL SAĞANAĞI

    Rashica ve Semih’in attığı gollerle Beşiktaş soyunma odasına iki farklı üstünlükle girdi. Genç Semih ikinci yarı başlar başlamaz kaldığı yerden devam ederek skoru 3-0’a getirdi. Beşiktaş farkı açmasına rağmen Çaykur Rizespor’un baskısı devam etti. Siyah beyazlılar çok iyi savunma yaparken, hücuma da hızlı çıkınca maçın seyir zevki tavan yaptı.

    HOŞ GELSİN SANTOS

    Semih tank gibi fiziğiyle Çaykur Rizespor savunmasını dağıtmaya devam ederken, muhteşem performansını Cenk Tosun’a yaptığı harika asistle süsledi. Teknik direktör Fernando Santos’la beyaz bir sayfa açan Beşiktaş, yeni serüven öncesi dünyaca ünlü çalıştırıcısına dört gollük karşılama töreni yaptı. Siyah beyazlı camiada şimdi umutlar yeşeriyor. 

    KARTAL YARIM KADRO

    Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Chamberlain, millî takımlarında olan Colley ve Amartey, kadro dışı olan Vincent Aboubakar, sarı kart cezalısı Salih Uçan kadroda yoktu. Necip Uysal da kadroda yer bulamadı. Emrecan ve Muleka 21 kişilik kadroya alındı.

    HATAY MAÇI KADROSU

    Ç. Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut, siyah beyazlı takım karşısında geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında görev verdiği 11’de değişiklik yapmadı. Yeşil mavili yöneticiler karşılaşma öncesi Beşiktaş yöneticilerine forma ve atmaca heykeli hediye etti.

    BEŞİKTAŞ’IN GENÇ YILDIZI SEMİH KILIÇSOY MAÇA DAMGASINI VURDU

    Beşiktaş’ın sezonu kâbusa dönüşse de bir oyuncu kazanç hanesine yazıldı bile. Bu isim 18 yaşındaki yıldız adayı Semih Kılıçsoy. Genç Kartal son haftalarda forma buldu, buldukça da ağları havalandırmayı bildi. Dünkü maçta Çaykur Rizespor filelerini iki kere havalandıraran Semih son üç maçta dört gole imza atarak taraftarlarına parmak ısırttı. 

    BÜYÜK BİR POTANSİYEL

    Semih ayrıca Batuhan Karadeniz’den sonra Süper Lig’de üst üste üç maçta da gol atan en genç oyuncu oldu. Maçı değerlendiren teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Semih’in büyük bir potansiyeli olduğunu söylerken, “Onu yıllardır tanıyorum. Çok daha önemli işler yapacak” dedi ve, “Yeni teknik direktörümüze başarılar diliyorum” sözlerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşi̇ktaş
    Haberler > Spor > Kartal kılıç kuşandı! Rizespor'u farkla yenen Beşiktaş hayata bağlandı
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