Konyaspor - Galatasaray CANLI | Süper Lig'de şampiyon belli oluyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 26 Mayıs 2024 19:40 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 19:45 - Güncelleme:

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Süper Lig'de tarihi bir gece yaşanıyor. Galatasaray, Konyaspor deplasmanından en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.