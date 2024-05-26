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CANLI ANLATIM

Konyaspor - Galatasaray CANLI | Süper Lig'de şampiyon belli oluyor

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Konyaspor - Galatasaray CANLI | Süper Lig&#039;de şampiyon belli oluyor
Konyaspor, Galatasaray, Maç Öncesi, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'de tarihi bir gece yaşanıyor. Galatasaray, Konyaspor deplasmanından en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • KONYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM
  • GOL PERDESİNİ ICARDİ AÇTI
  • KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
  • KONYASPOR VE GALATASARAY'A BERABERLİK YETİYOR

 

26.05.2024 19:37

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM

42' Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

37' Orta alanda yerde kalan Barış Alper Yılmaz için faul düdüğü çalındı. Ndao, hakeme itirazlarda bulunuyor.

32' Köhn'ün sol kanattan ortasında kafalardan seken topa Barış Alper Yılmaz şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Atağın devamında Kaan Ayhan'ın sağ çaprazdan şutu kalecide kaldı.

26.05.2024 19:29

GOL PERDESİNİ ICARDİ AÇTI

29' Galatasaray, Mauro Icardi'nin attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Köhn tarafından yapılan ortada Arjantinli oyuncu Icardi ters kafa vuruşuyla kaleciyi çaresiz bıraktı.

26' Konyaspor'da Alassane Ndao'nun savunma arkasına atmak istediği pasa Davinson Sanchez son anda ayak koydu.

22' Galatasaraylı Köhn'ün ortasında ters vuruş yapan Adil Demirbağ, topu kornere gönderdi.

18' Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Sokol Cikalleshi ceza sahası içine girdiği sırada kale önüne çıkarmak istedi ancak golcü oyuncu topun hakimiyetini kaybetti.

13' Ceza sahası dışında topu önünde bulan Dries Mertens, kaleye gönderdiği şut Slowik'te kaldı.

9' Kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

2' Galatasaray, Konyaspor rakip alanında pas yaparak pozisyon bulmaya çalışıyor.

26.05.2024 18:30

KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

26.05.2024 18:06

KONYASPOR VE GALATASARAY'A BERABERLİK YETİYOR

Küme düşme hattında yer alan Konyaspor, 1 puan alması durumunda rakiplerine bakmadan kümede kalacak.

Lider Galatasaray ise 24. şampiyonluğunu ilan etmek için en az 1 puana ihtiyacı bulunuyor.

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Yer: Konya

Düzenleyen:  - Spor
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