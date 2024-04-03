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La Liga'da ırkçılığın faturası kesildi! 'Örnek ceza' olarak yorumlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
La Liga&#039;da ırkçılığın faturası kesildi! &#039;Örnek ceza&#039; olarak yorumlandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Liga'da Getafe tribünlerine sergiledikleri ırkçı davranışlardan dolayı ceza verildi. İspanya basını, Getafe'nin aldığı cezayı 'Örnek ceza' olarak yorumladı.

İspanya'da ırkçılık tartışmaları bitmiyor. RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta oynanan Getafe-Sevilla maçının 68. dakikasında Getafe tribünlerinden Sevillalı futbolcu Acuna'ya yönelik "maymun", karşılaşma sonunda da Getafe Teknik Direktörü Flores'e "Çingene" şeklindeki ırkçı tezahüratlara karşı verilen cezaları açıkladı.

TRİBÜN KAPATMA CEZASI

Komite, Getafe'ye 27 bin avro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezaları vererek, ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı ve hoşgörüsüz eylem ve davranışları kınayan bir mesaj yayınlanmasını istedi. İspanyol basını RFEF'in futbolda ırkçılığa karşı aldığı kararları "örnek ceza" olarak yorumlayarak, yeşil sahalarda yaşanan ırkçılığa karşı bundan sonraki adımların daha kararlı ve sert olacağını savundu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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