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Mario Balotelli'ye Brezilya'dan kötü haber! Yeni teknik direktör takımda istemedi

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Mario Balotelli&#039;ye Brezilya&#039;dan kötü haber! Yeni teknik direktör takımda istemedi
Mario Balotelli, Corinthians, Haber

Spor Haberleri

İtalyan forvet Mario Balotelli'nin Brezilya'nın Corinthians takımına transferi iptal oldu. Corinthians'ın yeni teknik direktörü Ramon Diaz ve yönetim içerisindeki bazı yöneticilerin transfere sıcak bakmadığı iddia edildi.

Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin gelecek sezon Brezilya2nın Corinthians takımın forma giyeceği iddia edilmişti. Ancak 33 yaşındaki yıldız futbolunun transferi iptal oldu. 

Globo'nun haberine göre; Corinthians, İtalyan golcüyü kadrosuna katmayacak.

Mario Balotelli'ye Brezilya'dan kötü haber! Yeni teknik direktör takımda istemedi - 1. Resim

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İSTEMEDİ

Brezilya takımının Başkanı Augusto Melo'nun, Balotelli ile yaptığı görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesine rağmen yönetim içinde bu transfere karşı çıkanların olduğu ve Corinthians'ın yeni teknik direktörü Ramon Diaz'ın da İtalyan futbolcuya sıcak bakmadığı belirtildi.

ÜCRETİ YÜKSEK BULUNDU

Haberde ayrıca 33 yaşındaki oyuncunun istediği ücretin de yüksek bulunduğu belirtildi. Balotelli'nin 2 yıllık sözleşme için toplam 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
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