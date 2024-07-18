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Mecnun Otyakmaz, TFF seçimlerinin ardından konuştu!' 'Ne varsa düzeltmek adına geliyoruz'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetim kurulunda yer alan Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "Gerçekten şu ana kadar futbolda iyi gitmeyen ne varsa hepsini düzeltmek adına buraya geliyoruz ve elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF Yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulu listesinde yer alan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

ÜZERİMİZDE MİLLİ TAKIM FORMASI VAR

Üzerlerinden Trabzonspor ve Sivasspor formasını çıkarttıklarını ifade ederek, “Artık üzerimizde milli takım forması var. Bugün, Türk futbolu için hizmet edeceğiz ve en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğiz. Gerçekten özellikle 3’üncü liglerin sorunları burada ortaya çıkmış oldu. Biraz da bizlere gösterdikleri teveccühten dolayı. Demek ki çok ilgilenilmiyor ve insanlar hallerinden memnun değildi. Aslında bütün futbolseverler bu durumdan memnun değildiler. Yeni bir yönetimin gelmesini arzu ediyorlardı. Bunu başarmış olduk” dedi.

ÇOK DEĞERLİ BİR EL UZATMIŞTI BANA

İbrahim Hacıosmanoğlu’yla geçmişte tartışmalarının olduğunu belirten Otyakmaz, “Servet Yardımcı adaylıktan çekildikten sonra benden randevu istedi, kendisiyle bir araya geldik. ‘Bu geçmişteki sorunları ortadan kaldıralım, birlik beraberlik içinde Türk futboluna hizmet edelim’ ‘Sen de 20 yıldır 23 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorsun.’ ‘Hep beraber iyi bir örnek teşkil edelim bir birliktelik oluşturalım sonra da halkayı zamanla daha genişletip Türk futboluna uzun bir barış getirelim’ demişti. Çok değerli bir el uzatmıştı bana. Ben de o eli havada bırakamazdım. Onunla tokalaştık ve beraber yola çıktık, kazandık. Gerçekten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyden etkilenmeden kendi hür vicdanlarıyla bize destek verdiler.Biz de bu sorumluluklarla onlara hizmet edeceğiz, elimden geldiğince. Türk futboluna hizmet etmeye çalışacağım. Bunu zaten başkan da söyledi.

KAZIK ÇAKMAYACAĞIZ

Beceremezsek de kazık çakmayacağız, çekip gideceğiz koltuğu başka bir arkadaşımıza devredeceğiz. Bize oy veren, bize bu makamları layık gören dostlarımıza ve Futbol paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bize çok önemli bir sorumluluk yüklendi. Gerçekten şu ana kadar futbolda iyi gitmeyen ne varsa hepsini düzeltmek adına buraya geliyoruz ve elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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