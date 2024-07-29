Mete Gazoz ilk madalya sonrası duygularını anlattı! 'Daha zorlu antrenmanlar bile oldu'

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan bronz madalyanın ardından açıklamalar yaptı. Güzel bir gün olduğunu söyleyen Gazoz, "Burada yaşadığımız her şeyin fazlasını teknik kadromuz antrenman sırasında yaşattılar. Hatta daha zorlu antrenmanlar oldu, nabzımız 180'lerdeyken ok attık. Hatta bugün o kadar yükselmedi bile." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Erkek Okçuluk Milli Takımımız, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'nin Paris2024'teki ilk madalyasını getirdi. Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakaların ardından bronz madalya kazanan Mete Gazoz, yaşadıklarını anlattı.

NABZIMIZ 180'LERDEYKEN OK ATTIK

Bugün yapılan karşılaşmalar öncesinde bütün maçları basamak basamak değerlendirdiklerini dile getiren Gazoz, "Bu merdivenin sonunda podyum vardı, podyuma da çıktık. Güzel bir gündü. Burada yaşadığımız her şeyin fazlasını teknik kadromuz antrenman sırasında yaşattılar. Hatta daha zorlu antrenmanlar oldu, nabzımız 180'lerdeyken ok attık. Hatta bugün o kadar yükselmedi bile. Güzel ve keyifli bir gündü. Çok eğlendik. Zihnimizi ve vücudumuzu kontrol altında tuttuk. Bu madalyanın burada değil, antrenmanlarda kazanıldığını ispatladık." ifadelerini kullandı.

Madalyaya inandıklarının altını çizen Gazoz, şunları söyledi:

HERKESE TARİHİ BİR OLİMPİYAT OLACAK DİYORDUM

"Buraya gelirken kürsü hedefimiz vardı. Herkese 'Tarihi bir olimpiyat.' olacak diyordum. Bugün bizim için herhangi bir tribün veya seyirci baskısı olmadı. Bugün Fransa'nın aldığı desteğe şaşırmadık. Olimpiyatta yarı finale kalmıştık ve milimlerle kaybettiğimiz bir maç oldu. Buraya gelmeden önce 'Size bronz vereceğiz, hiç gelmeyin.' deselerdi buna tamam derdik. Tabii ki hakkımızla kazandık ama demek istediğim, ufak da olsa bir şans lazımdı ama bu şans Fransa maçında bizden yana olmadı. Sadece okçuluk branşı adına değil, bütün kafilemiz adına çok güzel bir başlangıç yaptık. Umarım katlanarak gider ve Tokyo'da kırdığımız madalya rekorunu kırarız."

Müsabakalarda ve takım içinde sorumluluk almayı sevdiğini de belirten Gazoz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

HERKESİN SORUMLULUĞU VAR

"Bu takımda herkesin sorumluluğu var. Ben kimsenin üzerinden sorumluluk almıyorum, kimse de bana ait olan sorumluluğu almıyor. Bu bir takım işi. Herkes burada bir paydaş. Karışık takımda da ben ekstra sorumluluk almayacağım. Elif Berra'nın kendi sorumlulukları var, benim kendi sorumlulukları var. Karışık takımda ikimiz de bu sorumlulukları yeteri kadar alırsak, podyum işten bile değil. Bireysel zaten sıkıntı olmayan bir durum. Hem benim hem Abdullah hem Ulaş hem de Elif için eşleşmelerimiz ve gruplarımız çok güzel. Her şey yolunda gidiyor."