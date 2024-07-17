Meunier'den şok ayrılık! Trabzonspor’a devre arası gelen Belçikalı bir anda gitti

Sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Meunier için yasal süreç başlatıldı. Özel maddenin bitmesine 5 dakika kala kulübe haber veren tecrübeli ismi Monaco, Rennes ve Lille istiyor...

Karadeniz’de Thomas Meunier fırtınası koptu! Geçen sezonun devre arasında alınan ve yarım sezonluk performansıyla yeniden Belçika Millî Takımı’na davet almanın sevinci içinde olan Meunier, sözleşmesindeki özel maddenin bitimine 5 dakika kala mukavelesini tek taraflı feshetti. Başkan Ertuğrul Doğan bu konuda bilgilendirme yaparak “Sözleşmesinde ailevi sebeplerden dolayı bir özel madde vardı. Ailesinin yaşadığı bir bölgedeki takıma transfer olması durumunda anlayış gösterecektik. Bizimle iletişime geçilecekti ancak öyle olmadı” dedi.

HİÇ HESAPTA YOKTU

Doğan “Meunier ile anlaşacak takım her kimse daha öncesinden Trabzonspor’la görüşecek ve biz de ona göre planımızı yapacaktık. Bu maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala kulübümüze tek taraflı fesih e-mail’i geldi. Bu olayın ardından her türlü hukuki haklarımızı kullanmak için avukatlara bilgi verdik. Gideceği kulüple alakalı dava açıyoruz. Bir daha Trabzonspor formasını giymesi mümkün değil” ifadesini kullandı. Başarılı sağ bek ile Fransa’dan Monaco, Rennes ve Lille kulüplerinin ilgilendiği öğrnenildi. Öte yandan, Mountassir Lahtimi’nin sözleşmesinin feshedildiği açıklandı

SONA GELİNDİ...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer bilgilendirmesi yaptı. İsim ve mevki vermeyen Doğan, üç oyuncu ile imza aşamasına geldiklerini ve transferin önümüzdeki hafta büyük oranda tamamlanacağını söyledi. Doğan “Önümüzdeki sene Trabzonspor taraftarı ve camiasına dimdik, sahada duran, her türlü mücadeleyi veren, rakipleriyle başa baş bir takımı kendilerine seyrettireceğiz” dedi.