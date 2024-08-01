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Milli atlet Salih Korkmaz 45'inci olarak Paris'e veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını 45'inci bitirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında erkekler 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Salih Korkmaz, 1.29:05'lik derecesiyle 45'inci oldu ve organizasyona veda etti.

Bu disiplinde altın madalyayı 1.18.55'lik derecesiyle Ekvadorlu Brian Daniel Pintado kazanırken Brezilyalı Caio Bonfim 1.19:09 ile ikinci, İspanyol Alvaro Martin ise 1.19.11 ile üçüncü oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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