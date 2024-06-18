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Milli Takım ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Euro 2024'te ilk maçına bugün çıkıyor. Saat 19.00'da Gürcistan'la karşılaşacak olan A Milli Takım'ın ilk 11'i merak konusu. İşte muhtemel 11'ler. 

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası tüm heyecanıyla sürüyor. A Milli Takım bugün ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

GÜRCİSTAN İLE 6. SINAV

Türkiye Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Turnuvaya zaferle başlamak isteyen "Bizim Çocuklar", grubun diğer maçlarında Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak. 

MONTELLA YÖNETİMİNDE 9. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 9'uncu sınavını Gürcistan karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 11 gol atan milliler, kalesinde 12 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER 

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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