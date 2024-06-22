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Montella'dan Portekiz maçı sonrası şaşırtan açıklama! 'İlk düşman hoca oluyor'

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Montella&#039;dan Portekiz maçı sonrası şaşırtan açıklama! &#039;İlk düşman hoca oluyor&#039;

Spor Haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0 mağlup olduğumuz Portekiz maçının ardından konuştu. Montella, "Milli takım hocasıyken bir şeylere karar verdiğinizde ve bu olumsuz sonuçlandığında ilk düşman hoca oluyor." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2024’te F Grubu’nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalar yaptı. Montella şu ifadeleri kullandı:

FENA OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM

"Fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum. Bu seviyelerde bu rakiplere karşı ilk dakikalarda golü bulmazsanız her şey daha zor oluyor. İlk golden sonra tam toparladık derken böyle oldu. Daha sonra toparlamaya çalıştık."

İLK DÜŞMAN HOCA OLUYOR

"3 kalecimiz de çok iyi. Altay; İtalya, Galler ve Almanya maçlarında çok iyiydi. Biz bu sabah sakatlıkla uyandık, bu yüzden böyle bir karar aldık. Milli takım hocasıyken bir şeylere karar verdiğinizde ve bu olumsuz sonuçlandığında ilk düşman hoca oluyor. Bunun farkındayım."

ARDA KONUSUNDA ÇOK ÜZGÜNÜM

"İsmail büyük bir sakatlıktan geliyor. Hazır değil derken 90 dakika çıkarmaya hazır değil. Bu yüzden zaman verdik. Arda konusunda çok üzgünüm, hakikaten yorgundu ve sakatlık riski mevcuttu. Oyuna almasam mı diye düşündüm. Belki bir gol atarız düşüncesi oyuna almama sebep oldu."

"Yolumuz daha uzun. Birbirimize güveniyoruz. Devam!"

Düzenleyen:  - Spor
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