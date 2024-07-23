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Mourinho Cengiz’i sildi! Ryan Kent var o yok...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mourinho Cengiz’i sildi! Ryan Kent var o yok...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lugano’ya konuk olacak Fenerbahçe’de UEFA kadrosu açıklandı. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Ryan Kent’i kadroya alan Mourinho, Cengiz Ünder'i çıkardı....

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda bugün Lugano’ya konuk olacak Fenerbahçe’de UEFA kadrosu açıklandı. Jose Mourinho, dokuz ismi liste dışı bıraktı. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Ryan Kent’i kadroya alan Mourinho; Cengiz Ünder, Emre Mor, Levent Mercan, Luan Peres, Miha Zajc, Miguel Crespo, Umut Nayir, Samet Akaydin, Burak Kapacak, Joao Pedro ve Emir Ortakaya’yı kadroya almadı. Mourinho, Roma’ya geldiğinde de Cengiz Ünder’i istememiş, millî yıldız Marsilya’ya kiralanmıştı.

MOU’DA HATIRASI VAR

Mourinho, “Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti sizi örnek aldığını söyledi. Hem Torti hem de Lugano şehriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?” sorusunu, “Kendisinin çok iyi teknik direktör olacağına inanıyorum. Takımı çok organize şekilde oynuyor. İnter’de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano’da okuyorlardı. Lugano benim için anlamlı bir şehir” şeklinde cevapladı.

ÖZEL HOCA, ÖZEL TAKIM

Lugano maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, İsviçre sokaklarında Jose Mourinho’nun lâkabı olan ‘Special One’ (Özel kişi) ve Special Team (Özel takım) pankartları açtı.

ALEXANDER DJİKU: SABIRSIZIZ 

Fenerbahçe’nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Lugano’nu yenerek resmî maçlara iyi başlamak istediklerini söyledi. Başarılı oyuncu, “Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Hedefimiz içeride ve dışarıda tüm maçları kazanmak” dedi.

FENER'İN RAKİBİ LİLLE

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Lugano’yu elemesi durumunda Lille ile karşılaşacak. Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde 2. ön elemede Ruzomberok’u elemesi hâlinde, 3. eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turunda La Fiorita’yı elemesi durumunda 3. eleme turunda İberia Tiflis-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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