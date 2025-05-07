Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Oğuz Savaş basketbola veda etti!

Oğuz Savaş basketbola veda etti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Oğuz Savaş basketbola veda etti!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Takım'ın eski oyuncularından Oğuz Savaş, profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, geride başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, son olarak Çayırova Belediyespor forması giyen 37 yaşındaki basketbolcu, takımı adına sezonun bitmesiyle birlikte kariyerini noktaladı.

Federasyon, basketbola emeklerinden dolayı Oğuz Savaş'a teşekkür etti.

293 kez milli formayı giyen Oğuz Savaş, 2010 yılında FIBA Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda birincilik, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iki kez, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez gümüş madalya sevinci yaşadı.

Oyunculuk kariyeri boyunca Yeşilyurt, Ülkerspor, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Beşiktaş, Bursaspor, Bahçeşehir Koleji ve Çayırova Belediyespor formaları giyen deneyimli basketbolcu; 1 FIBA Avrupa Kupası, 6 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Şara-Macron görüşmesi sonrası İsrail'e sert tepki! "Toprak bütünlüğünü ihlal ederek kendi güvenliğinizi sağlayamazsınız"Feci kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
David Beckham'dan yeni yatırım: Çocukluğunun geçtiği kentin takımını satın aldı - SporBeckham sürprizi: Çocukluğunun geçtiği kentin takımını aldıSerdal Adalı ilk vedayı duyurdu: Beşiktaş, 5 milyon euro kazanacak - SporBeşiktaş, 5 milyon euro kazanacakTrabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! - SporTrabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!Şampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü! PSG taraftarlarından taşkınlık - SporAvrupa'nın göbeğinde şoke eden görüntülerBaşkan açıkladı! Muslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktı - SporMuslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktıDiego Maradona'nın ölümünde yeni belgeler ortaya çıktı! Tıbbi kayıtlara el konuldu - SporMaradona'nın ölümünde yeni gelişme! Belgeler ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...