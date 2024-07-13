Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 'En az ihtiyacı olan biziz'

Okan Buruk, Galatasaray gündemini değerlendirdi. Transfer çalışmaları hakkında konuşan Buruk, "Transfere en az ihtiyacı olan takım biziz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmaları ve takımdaki son durum hakkında açıklamalar yaptı. Ajans 1905'e konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

TRANSFERE EN AZ İHTİYACI OLAN BİZİZ

"Transfere en az ihtiyacı olan takım biziz. Net oyuncu istiyoruz. Üzerimize baskı kuruluyor diye istemediğimiz bir oyuncuyu almayacağız. Hepimiz en iyi oyuncuları istiyoruz. Hepimiz hangi ligde olduğumuzun farkında olalım. 20 yaşında, çok önemli bir ligde çıkış yapmış oyuncuyu bizim ligimize getirmek çok zor. 17-18 yaşında bulsanız bile oyuncuyu getirmek çok zor oluyor. Türkiye'ye oyuncu getirmek çok zor."

TANSİYONUN DÜŞMESİ LAZIM

"Galatasaray çok önemli bir marka. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar stadımıza hayran kaldılar. Avrupa'da tekrar ses getirdi Galatasaray takımı. Galatasaray'a oyuncu gelmek istiyor bazen çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. En doğru şekilde oyuncular getirmek gerekiyor. Yabancı sayımızı azaltmak gerekiyor. İhtiyacımız olan mevkileri söyledik. Sağ bek... Leo Dubois döndü, hazırlık maçında Metehan'ı oynattık ama oraya bir oyuncu alacağız. Tansiyonun biraz düşmesi lazım. İstediğimiz oyuncunun alınmasını istiyorum. İstediğimiz oyuncular arasında görüşmeler sürüyor."

ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER YAPTIK

"Burada ne kadar fedakarlık yapıldığının herkesin farkına varması lazım. Batshuayi gibi çok önemli bir transfer yaptık. Her türlü fedakarlık yapıldı. Elimizde çok önemli oyuncular var. Kadroda düşünmediğimiz oyuncular var. Sağ bek, orta sahaya bir oyuncu bakıyoruz ama orta sahada iyi oyuncularımız var. Hiç stoperim yok. Metehan döndü, elimizdeki tek orijinal stoperimiz o kaldı. Orta sahada oyuncular var, hücum oyuncuları var. Milli takımdaki oyuncular dönecek."

KADROMUZA GÜVENİYORUZ

"Galatasaray'ın teknik direktörü oluyorsanız her türlü rekoru kırmanız gerekiyor. Kendi üstüme bir şey almıyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır. Camia olarak kazandık. Başındayım, ben temsil ediyorum ama her birlikte kazandık. Teknik direktörler ya büyük pay sahibi olur ya da sorumlu olur. İlk sorumluluk sizde olur. Galatasaray takımı, yaptığı transferler, stadımız... Camia birleştiğinde Galatasaray'ın önünde kimse duramıyor. Kimsenin aklı karışmasın. Biz güçlüyüz, kendimize güveniyoruz, kadromuza güveniyoruz."

AĞZIMDA BİR TAT KALDI

"Bizim özgüvenimiz çok yüksek. İki senedir şampiyon oluyoruz. Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş da çok önemli bir teknik direktör getirdi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı 3 sene öncesinin şampiyonu. Biz sadece kendi maçımızı oynamaya odaklanacağız. Mourinho'nun buraya gelmesi önemli, van Bronckhorst'un gelmesi önemli. Bazen oyuncular bizi tercih etmiyor. Ligin kalitesi arttıkça bu oyuncular Türkiye'yi tercih edecek. İşimize, maçımıza, şampiyonluğa odaklanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. Bu sene en büyük motivasyon 5. yıldız ve 25. şampiyonluk. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak... Ağzımıda bir tat kaldı. Oyuncu gücü olarak farklılıklar oluşturacağımıza inanıyorum."

ICARDİ AÇIKLAMASI

"Bugün otele girerken bile taraftarın Icardi'ye inanılmaz ilgisi vardı. Icardi taraftarlara yakınlık gösterdi. Mauro Icardi için sorunlar bir yana, Galatasaray bir yana. Onun her zaman yanındayız ve bu tür sorunlar hepimizin başına gelebiliyor. Kilo verip geldi. Sakatlıklarını atlayıp başladı. Çok güçlü olacağız. Her gün onun için daha iyi, daha moralli, daha istekli. Galatasaray taraftarına çok değer veriyor. Galatasaray taraftarı için yapmayacağı şey yok." ZAHA AÇIKLAMASI