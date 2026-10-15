ÖZEL│Hoffenheim'ın eski yıldızı Ibisevic, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş beni şaşırttı

Hoffenheim'ın unutulmaz golcüsü Vedad Ibisevic, Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Gazetesi’ne çok özel açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersekli eski yıldız; Bundesliga ekibinin form durumundan kadro kalitesine, siyah-beyazlı takımın bu sezonki sürpriz performansından tribün atmosferine kadar merak edilen birçok konuyu değerlendirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında bugün saat 22.00'de Bundesliga ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Marsilya’yı 4-1’le deviren siyah-beyazlılar, Alman ekibi karşısında da zafere odaklandı. Hoffenheim tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olan Vedad Ibisevic, zorlu mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı.

"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYORLAR"

Hoffenheim'ın bu sezonki performansını ve son maçlarda alınan mağlubiyetlerin takıma etkisini değerlendiren Ibisevic, "Hoffenheim, sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar bekledikleri sonuçları alamadılar. Bu her zaman bir takımın özgüvenini etkiler. Onlar hâlâ iyi ve yetenekli bir takım ancak bu sonuçların ardından şu anda özgüven eksikliği yaşıyorlar." dedi.

Vedad Ibisevic

“KRAMARIC, ASLLANI VE HLOZEK…”

Alman ekibinin kadro kalitesine ve öne çıkabilecek isimlere değinen Ibisevic, sakatlık faktörüne dikkat çekerek, "Takımda bazı yetenekli yeni oyuncular ve yüksek nitelikli, daha deneyimli isimler bulunuyor. Kramaric hâlâ onların en iyi oyuncusu; fakat sakatlıklar nedeniyle o da formunun zirvesinde değil. Asllani ve Hlozek de oyuna etki edebilecek oyuncular, ne var ki onlar da sezon başlamadan önce sakatlık yaşamışlardı." diye konuştu.

“AYNI ÇİZGİDE DEVAM EDEMEDİLER”

Teknik direktör Christian Ilzer'in takım üzerindeki etkisini yorumlayan efsanevi forvet, gidişatın merak konusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Geçen sezon harika sonuçlar aldılar; daha iyi oynadılar ve elde ettikleri sonuçlarla Şampiyonlar Ligi potasına girmeye çok yaklaştılar. Teknik direktör ve takım adına harika bir sezondu. Ancak bu sezon aynı çizgide devam etmediler; bu nedenle, bu durumdan nasıl çıkacakları merak konusu olacak.

“BEŞİKTAŞ ÇOK İLGİNÇ BİR TAKIM”

Siyah-beyazlıların bu sezonki kadro kalitesine ve transferlerine değinen eski yıldız, Beşiktaş’ın sergilediği performanstan övgüyle bahsederek, "Bu sezon çok ilginç bir takım oldular. İyi sonuçlarla güzel bir başlangıç yapıldı; Vlahovic ve Trossard gibi üst düzey transferler gerçekleştirildi. Türkiye'de ligin zirvesi için oynayabileceklerini düşünmüyordum ama şu ana kadar beni şaşırttılar. Türkiye'de şampiyonluklar için mücadele edip edemeyeceklerini görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 yendi.

“YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ”

Hoffenheim taraftarı ile Beşiktaş taraftarlarını kıyaslayan unutulmaz golcü, "Hoffenheim'da atmosfer gayet iyi; sadık ve iyi taraftarlar orada olacak. Ama Beşiktaş stadındaki atmosferin yanına bile yaklaşamaz. Beşiktaş taraftarları en gürültülü taraftar gruplarından biri olmalarıyla ünlüdür; bu nedenle Hoffenheim'da endişelenmelerine gerek yok." sözlerini sarf etti.

“BEŞİKTAŞ AVANTAJLI AMA…”

Son olarak zorlu randevuda hangi tarafın avantajlı konumda olduğunu açıklayan Vedad Ibisevic, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

Bence Beşiktaş'ın avantajlı olmasının tek nedeni, şu anda daha iyi oynamaları ve kendilerine daha fazla güvenmeleri. Daha iyi sonuçlar alıyorlar; ancak Hoffenheim bu sezon gidişatı değiştirecek bir maç arayışında. Beşiktaş bu dönüşümü başarmak adına harika bir rakip, bu karşılaşma da çok önemli bir fırsat.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala