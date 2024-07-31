Paris'te Wembanyama-Kawamura rekabeti olimpiyata damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

Paris Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Fransa ile Japonya kozlarını paylaştı. Normal süresi 84-84 biten mücadeleyi uzatmalarda kazanan taraf 94-90'lık skorlar Fransa oldu. Karşılaşmaya damga vuran ise, 2.24'lük Wembanyama ile 1.72'lik Kawamura'nın yan yana geldiği anlar oldu. İki basketbolcunun rekabeti sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Paris'te olimpiyat heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sporun nabzı Fransa'da atarken, birçok branşta yaşanan mücadeleler de nefes kesiyor.

Rekorların kırıldığı, rekabetin üst seviyede yaşandığı organizasyon sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

Son olarak Fransa ile Japonya arasındaki mücadele sosyal medyaya damga vurdu.

Şahane bir rekabete sahne olan zorlu maçın normal süresi 84-84 sona erdi. Uzatmalara giden müsabakayı ev sahibi Fransa 94-90 kazandı.

O KARELER TURNUVAYA DAMGA VURDU

Fransa-Japonya karşılaşması bir yönüyle daha çok konuşuldu. Turnuvanın en uzun boylu basketbolcusu olan Wembanyama (2.24) ile 1.72'lik Kawamura'nın mücadelesi maça damga vurdu.

Sosyal medyada iki basketbolcunun aynı karede olduğu anlar çok fazla paylaşıldı.

Öte yandan müsabakada Victor Wenbanyama 18 sayı atarken, Kawamura ise 29 sayı kaydetti.