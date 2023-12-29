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    Riyad'daki kriz sonrası flaş iddia: Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifasını istedi

    Riyad'daki krizin ardından Süper Kupa finali iptal olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği iddia edildi. İddiayı Gazeteci Cem Küçük duyurdu.

    Riyad&#039;daki kriz sonrası flaş iddia: Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifasını istedi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi yaşanan skandallar sonrası iki takım da maça çıkmadan yurda dönmeye karar vermişti.

    ERDOĞAN, BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFASINI İSTEDİ

    Yaşanan kriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Küçük şu ifadelere yer verdi;

    "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği duyumum var."

    İSTİFA ETTİ İDDİASI

    Öte yandan Büyükekşi'nin de bu talep sonrası istifa ettiği iddia edildi. Ancak henüz TFF Başkanı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. 

    KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

    TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yaşanan olaylarla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

    "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Riyad'daki kriz sonrası flaş iddia: Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifasını istedi
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