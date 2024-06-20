Roger Federer'in çocukluğuyla tenis oynadığı anlar Tower Bridge’e yansıtıldı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
20 grand slam şampiyonluğuna sahip olan tenis efsanesi Roger Federer'in çocukluğuyla tenis oynadığı anlar köprüye yansıtıldı.
Tarihin en iyi tenisçilerinden Roger Federer, 2022 yılında kortlara resmen veda etmişti. Efsane tenisçinin çocuğuyla tenis oynadığı anlar Londra’daki Tower Bridge’e yansıtıldı.
FEDERER BAŞARILARI
20'si Grand Slam 103 turnuva şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen "Ekselansları" lakaplı sporcu, 2020 yılında 103 milyon dolarlık geliriyle dünyaya en çok kazanan sporcu olmuştu.
FEDERER'İN BAŞARILARI
103 ATP şampiyonluğu
237 hafta üst üste 1 numara
2005-2010 tarihleri arasındaki 19 organizasyonda 18 Grand Slam finali
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi