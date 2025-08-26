Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Samsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor

Samsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Ahmed Kutucu, Samsunspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor, Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Kutucu’yu kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.

25 yaşındaki milli futbolcunun, düzenli oynama şansı bulmak için Samsunspor'a transfer olabileceği belirtildi. Samsunspor'un forvet eksiğini gidermek için transfer etmek istediği oyuncu ilk 11'de oynaması halinde kiralık olarak Samsunspor'un renklerine bağlanacak.

SAMSUNSPOR TRANSFERDE YERLİ ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Yabancı kontenjanları dolu olan Samsunspor, bu nedenle yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu çerçevede milli oyuncu Ahmed Kutucu, listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Samsunspor forvet hattındaki eksiğini kapatacak. 

Samsunspor, Ahmed Kutucu’yu Kadrosuna Katmak İstiyor - 1. Resim

FORMA ŞANSI BULAMADI

Ahmed Kutucu iki sezon önce Birinci Lig gol kralı olmuş, geçen sezonun devre arasında ise Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da istediği forma şansını elde edemeyen Ahmed Kutucu, kiralık olarak Samsunspor'da oynamaya çok yakın. 

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI 

Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da istediği forma şansını bulamadı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.

Samsunspor, Ahmed Kutucu’yu Kadrosuna Katmak İstiyor - 2. Resim

Samsunspor yönetimi, genç golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Oyuncunun transfere sıcak baktığı öğrenilirken, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avustralya'da polise silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varYemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? Zuhal Topla'la Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı araştırılıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Fenerbahçe’nin Benfica maçı kamp kadrosu - Spor16 yıl sonra ilk peşindeler! Kamp kadrosu belli olduTFF'den yabancı hakem için son karar - SporTFF'den yabancı hakem için son kararAvrupa'da transfer ne zaman bitiyor? 2025-2026 Avrupa transfer dönemi - SporAvrupa'da transfer ne zaman bitiyor? 2025-2026 Avrupa transfer dönemi33 yaşındaki Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı... - SporSüper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'İnşallah' - SporFenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'İnşallah'Beşiktaş'ın savunmasına Juventus'tan takviye - SporBeşiktaş'ın savunmasına Juventus'tan takviye
Sonraki Haber Yükleniyor...