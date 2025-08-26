Samsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor
Samsunspor, Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Kutucu’yu kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.
25 yaşındaki milli futbolcunun, düzenli oynama şansı bulmak için Samsunspor'a transfer olabileceği belirtildi. Samsunspor'un forvet eksiğini gidermek için transfer etmek istediği oyuncu ilk 11'de oynaması halinde kiralık olarak Samsunspor'un renklerine bağlanacak.
SAMSUNSPOR TRANSFERDE YERLİ ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
Yabancı kontenjanları dolu olan Samsunspor, bu nedenle yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu çerçevede milli oyuncu Ahmed Kutucu, listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Samsunspor forvet hattındaki eksiğini kapatacak.
FORMA ŞANSI BULAMADI
Ahmed Kutucu iki sezon önce Birinci Lig gol kralı olmuş, geçen sezonun devre arasında ise Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da istediği forma şansını elde edemeyen Ahmed Kutucu, kiralık olarak Samsunspor'da oynamaya çok yakın.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da istediği forma şansını bulamadı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.