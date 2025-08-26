Samsunspor, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor

25 yaşındaki milli futbolcunun, düzenli oynama şansı bulmak için Samsunspor'a transfer olabileceği belirtildi. Samsunspor'un forvet eksiğini gidermek için transfer etmek istediği oyuncu ilk 11'de oynaması halinde kiralık olarak Samsunspor'un renklerine bağlanacak.

SAMSUNSPOR TRANSFERDE YERLİ ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Yabancı kontenjanları dolu olan Samsunspor, bu nedenle yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu çerçevede milli oyuncu Ahmed Kutucu, listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Samsunspor forvet hattındaki eksiğini kapatacak.

FORMA ŞANSI BULAMADI