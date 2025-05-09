Serdal Adalı'dan gelecek sezon mesajları: Yeni Kartal'ı inşa edeceğiz

Beşiktaş Kulübü’nde pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul öncesi Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Gelecek sezon şampiyonlukta iddialı olacak bir takım kurmayı planladıklarını belirten Adalı, “Son yıllardaki yanlış takım kurgularının izlerini silmek hiç kolay olmuyor, olmayacak da. Eski yönetim WhatsApp’tan transfer yapmış. Biz kadro mühendisliği inşa ediyoruz. Hangi bölgeye kaç transfer lazımsa, biz o kadar transfer yapacağız. Ama bu transferleri de benimsediğimiz prensipler çerçevesinde yapacağız” dedi.

GEREKENİ YAPACAĞIZ

Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş’ın takım planlamasının, Türk oyuncular, tecrübeli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacağını belirten Adalı, “Teknik kadromuz, scout ekibimizle önümüzdeki sezon için gereken adımları atıyoruz. ‘Başkan hemen transferleri indir’ diyen genç taraftarımızı duyar gibiyim ama biz bu sürecin başında ne dediysek o şekilde ilerleyeceğiz. Ülkemizin her yanında siyah beyazlı formalar ile gezen insanlar, gençler görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.