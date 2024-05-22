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Serdar Topraktepe'den final öncesi Abdullah Avcı sözleri! 'Sevdiğim bir abim'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Beşiktaş, Abdullah Avcı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası finali öncesi konuştu. Topraktepe,"Abdullah hocayla Beşiktaş'ta beraber çalışma imkanı buldum. Her zaman sevdiğim saydığım bir abim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe final öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI, SEVDİĞİM SAYDIĞIM BİR ABİM

Serdar Topraktepe açıklamasında; "Abdullah hocayla Beşiktaş'ta beraber çalışma imkanı buldum. Her zaman sevdiğim saydığım bir abim. Maçtan sonra futbolun konuşulduğu, izleyenlerin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Bu sene biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Kupada finale çıktık. Seyircimize ufak da olsa bir armağan verip onları mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu sözlerinin devamında; "Final maçlarının ambiyansının farklı olduğunu yaşadım. Bu maçla ilgili fikir alışverişimizi yaptık. İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur." ifadelerini kullandı.

NECİP UYSAL: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal ise; "Yarın bizim için sezonun en önemli maçı. Taraftarımızı çok üzdük bu sezon. Bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. Hafta içinde de Trabzonspor'u iyi analiz ettik. Taraftarın bize her zaman desteği vardı. Biz de sahada elimizden geleni yaparak kazanmak istiyoruz." dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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