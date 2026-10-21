Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Sergen Yalçın'dan santrfor mesajı ve af sinyali: "Onsuz olmaz!"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sergen Yalçın'dan santrfor mesajı ve af sinyali:
Başlık ResmiSergen Yalçın'dan santrfor mesajı ve af sinyali: "Onsuz olmaz!"

Sergen Yalçın, TFF’den önce davrandı, 4 yıllığına anlaştığını açıkladı. Hacıosmanoğlu’ndan gelen teklife düşünmeden ‘evet’ dediğini söyleyen Yalçın “Sözleşme süresi uzun sanılmasın. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var” ifadelerini kullandı…

Kaydet
|

Vincenzo Montella’nın ardından A Millî Takım’ın başına getirilen Sergen Yalçın, TFF’den önce davranarak ay yıldızlı takımla yaptığı anlaşmanın detaylarını ve hedeflerini anlattı. Yorumcusu olduğu Kafa Sports’un yayınında konuşan Yalçın "İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve olumlu baktım. İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Konu millî takım olunca bunlar önemli değil. Millî takıma ‘hayır’ denmez. Ay yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. İnşallah herkesin desteği ile başarılı bir millî takım yolu bizi bekliyordur" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
A Milli Takım
SPOR

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu

KEYFE KEDER YAPMADIK

Anlaşmanın dört yıllık olduğunu söyleyen Sergen Yalçın “Dört yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfe keder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim” ifadelerini kullandı. “Belçika, Fransa maçları geçsin de öyle başlayayım göreve demediniz mi?” sorusuna Yalçın “Demedim. Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda kaybetme. Önemli olan o” cevabını verdi.

Sergen Yalçın
Başlık ResmiSergen Yalçın

SANTRFORSUZ OLMAZ

Sergen Yalçın, millî takımı Vincenzo Montella gibi santrforsuz sistemde oynatmayacağını ilk günden deklare etti. “Millî takımın santrforunu nereden bulacaksın?” sorusuna Yalçın “Instagram’dan bulacağım! Ne biçim bir soru bu ya! Bir sürü santrfor var. Niye yok, kim yok diyor. Herkese kapımız açık. Bütün oyunculara” sözlerini kullandı.

BERKE ÖZER'E GÜN DOĞDU

Sergen Yalçın, millî takım kampını terk ettiği için Montella tarafından bir daha kadroya çağrılmayan Berke Özer ile ilgili olarak “Problemler oldu ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler biter” dedi. Berke, millî takımın başına geçtiğinde Sergen Yalçın’ı sosyal medyadan ilk kutlayan isim olmuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.