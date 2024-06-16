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Haberler > Spor > Sıra Paul’da! Abdullah Avcı’nın çok istediği Nwakaeme alındı...

Sıra Paul’da! Abdullah Avcı’nın çok istediği Nwakaeme alındı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıra Paul’da! Abdullah Avcı’nın çok istediği Nwakaeme alındı...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor gözünü bonservisi Southampton’da olan ve 15 milyon avro istenen Paul Onuachu'ya dikti.

Trabzonspor transferde hareketlendi. Yeni sezon planlamasına çok erken başlayan bordo mavililer, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Dragus ile prensip anlaşmasına varırken resmiyet kazanan ilk transfer eski kaptan Anthony Nwakaeme oldu. 1+1 yıllık anlaşma yapılan Nijeryalı oyuncunun ikna edilmesinde Abdullah Avcı’nın payı büyüktü.

SABIRLA O DA OLACAK

Ve Karadeniz ekibinde Avcı’nın yolunu gözlediği diğer isim ise bonservisi Southampton’da olan ve 15 milyon avro istenen Paul Onuachu. Yönetim, satın almaya yanaşmıyor ve bir sezon daha kiralık formülünü öneriyor. Oyuncu da tercihini bordo mavili kulüpten yana kullanacağını belirtiyor. Yönetim sabırlı bir şekilde bu transferi de bitirmeye kararlı.

SÜRPRİZ TALİP

Aklı Trabzon’da olan Nijeryalı Paul Onuachu için Süper Lig’den Göztepe de devrede. Kulübüyle bir sezonu daha olan 30 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 13 milyon avro.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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