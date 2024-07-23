Son kartal Can Keleş! Beşiktaş’ın dördüncü transferi Karagümrük’ten

22 yaşındaki kanat oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandı. Siyah beyazlılar bu transfer için 2,5 milyon avro bonservis ödeyecek

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda bir transferi daha bitirdi ve Fatih Karagümrük’ten Can Keleş’i renklerine bağladı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e, Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadelerini yer verildi. 22 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartları da belli oldu.

EMRE YİNE KİRALANDI

Beşiktaş bu transfer karşılığında Fatih Karagümrük’e 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Dört yıllık sözleşmeye imza atan Can Keleş ise senelik 21 milyon lira ücret alacak. Öte yandan iki kulüp arasında bir transfer daha gerçekleşti. Beşiktaş, 20 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin’in sezon sonuna kadar Karagümrük’e kiralandığını açıkladı. Genç eldiven geçen sezon da İstanbul ekibinde kiralık olarak forma giymişti.

GEÇEN SEZON PARLADI

Can Keleş geçtiğimiz sezon 35’i Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 39 maçta forma giydi ve 5 gol, 4 asistlik performansla dikkatleri topladı.

İKİ KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

İngiltere Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham, Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen Oxlade-Chamberlain’i kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz oyuncu için bonservis beklentisi yok. Yönetim sadece, sadece İngiliz oyuncunun 2,5 milyon avro olan yıllık ücretinden kurtulmayı hedefliyor.

METE VARDAR: CENK'İN YOLU AÇIK OLSUN

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Cenk Tosun’a sözleşme önerilmemesi hakkında, “Cenk değer verdiğimiz bir kardeşimizdir ama sportif anlamda bir karar verdik. Cenk Tosun’un yolu açık olsun. Artık 9 numaranın sahibi Semih Kılıçsoy’dur” dedi.