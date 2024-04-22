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CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 33.hafta: Sivasspor-Fenerbahçe | Canlı anlatım

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Süper Lig&#039;de 33.hafta: Sivasspor-Fenerbahçe | Canlı anlatım

Spor Haberleri

Süper Lig'de 33.haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Bugün saat 20:00'de başlayan karşılaşmanın VAR hakemi Alman Benjamin Brand oldu. Maçın ayrıntılarına ve canlı anlatımına haberimizde erişebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • ⚽VAR'DA ALMAN VAR
  • ⚽MUHTEMEL 11'LER
  • ⚽KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR

⚽VAR'DA ALMAN VAR

👉Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Alman hakem Benjamin Brand görev yapacak.

Süper Lig'de 33.hafta: Sivasspor-Fenerbahçe | Canlı anlatım - 1. Resim

22.04.2024 12:40

⚽MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat, İbrahim, Kvet, Uğur, Koita, Menig, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Becao (Çağlar), Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

22.04.2024 12:39

⚽KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR

Trendyol Süper Lig 33. Hafta Karşılaşması

Sivasspor - Fenerbahçe 

Saat: 20.00

Yer: Sivas 4 Eylül Stadyumu 

 

Düzenleyen:  - Spor
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