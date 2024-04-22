Süper Lig'de 33.hafta: Sivasspor-Fenerbahçe | Canlı anlatım

Düzenleyen: Songül Soysal 22 Nisan 2024 12:37 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 12:42 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Süper Lig'de 33.haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Bugün saat 20:00'de başlayan karşılaşmanın VAR hakemi Alman Benjamin Brand oldu. Maçın ayrıntılarına ve canlı anlatımına haberimizde erişebilirsiniz.