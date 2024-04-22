Süper Lig'de 33.hafta: Sivasspor-Fenerbahçe | Canlı anlatım
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Süper Lig'de 33.haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Bugün saat 20:00'de başlayan karşılaşmanın VAR hakemi Alman Benjamin Brand oldu. Maçın ayrıntılarına ve canlı anlatımına haberimizde erişebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- ⚽VAR'DA ALMAN VAR
- ⚽MUHTEMEL 11'LER
- ⚽KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR
⚽VAR'DA ALMAN VAR
👉Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Alman hakem Benjamin Brand görev yapacak.
22.04.2024 12:40
⚽MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat, İbrahim, Kvet, Uğur, Koita, Menig, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Becao (Çağlar), Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
22.04.2024 12:39
⚽KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR
Trendyol Süper Lig 33. Hafta Karşılaşması
Sivasspor - Fenerbahçe
Saat: 20.00
Yer: Sivas 4 Eylül Stadyumu
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor