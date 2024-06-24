Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Bonservisi belli oldu 6.transfer geliyor

Yaz transfer dönemine hızlı gören Trabzonspor, şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo mavililer, Marsilya forması giyen Samuel Gigot için kulübüyle anlaşmaya vardı.

2023-24 sezonunda beklentilerin altında kalan Trabzonspor yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. 5 transferi birden resmen duyuran Bordo-Mavililer, 6. takviye için geri sayıma geçti.

TRABZONSPOR, MARSILYA İLE ANLAŞTI

Trabzonspor 6. transferini Samuel Gigot ile yapmaya hazırlanıyor. La Provence'nin geçtiği habere göre Karadeniz ekibi, Gigot'nun transferi için Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde Trabzonspor'un Samuel Gigot için Marsilya ile 3.8 milyon Euro + bonuslar karşılığında el sıkıştığı belirtildi. Transferin resmen sonuçlanması için Trabzonspor'un, takımdan ayrılma fikrinde olan oyuncuyu ikna etmesinin beklendiği vurgulandı.