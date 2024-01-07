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    Trabzonspor vasatı aşamayan karşılaşmada 3 puan ile moral buldu

    Ligin devre arasına iki puan kaybıyla (Başakşehir 1-1) keyifsiz giren Karadeniz ekibi Visca’nın golüyle sonuca gitti.

    Trabzonspor vasatı aşamayan karşılaşmada 3 puan ile moral buldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı son iki deplasman maçından da galibiyetle ayrılan ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilme yolunda umutlarını arttıran Trabzonspor, Ankara’da son haftalarda çalkantılı bir dönemden geçen Ankaragücü’ne konuk oldu. Avcı ve eski talebesi Emre Belözoğlu’nu karşı karşıya getiren zorlu randevuda kazanan tecrübeli oyuncu Visca’nın 30. dakikada attığı tek golle Trabzonspor oldu. 

    MAÇTA KALİTE YOKTU

    Oldukça az gol pozisyonunun yaşandığı karşılaşmada Bakasetas’ın ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekerken, topu bir anda önünde bulan Visca takımını öne geçirdi: 1-0. Ankaragücü 41’de Morutan’ın taşıdığı top sonrasında Ali Kaan’ın şutuyla beraberliğe yaklaşsa da bu vuruş az farkla dışarı çıkınca ilk yarı Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi: 1-0. İki takım maçın ikinci 45 dakikasında da üretkenlikten oldukça uzaktı. 

    ANKARAGÜCÜ GÜLEMİYOR

    Maçın 53. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında topla buluşan Cephas’ın vuruşu kaleci Uğurcan’da kalırken, Emre Belözoğlu 66’da maç boyunca bekleneni veremeyen Macheda’nın yerine Bajic’i oyuna sürerek hücum hattına hareket kazandırmaya çalıştı. Son bölümde her iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, mücadele 1-0’lık skorla sona erdi ve ev sahibi Ankaragücü’nün galibiyet hasreti beş maça çıkmış oldu. 

    BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜ BEKLEMEDİ

    A.Gücü’nde sıkıntılı haftalar geçiren teknik direktör Emre Belözoğlu dün bitiş düdüğünü beklemeden sahadan ayrıldı. Abdullah Avcı’yı tebrik eden Belözoğlu’nun direkt soyunma odasına gidişi ‘istifa mı edecek’ sorularını akıllara getirdi.

    Atakan, Trabzon-spor’un attığı golde kaptırdığı  topla gole  neden olan isimdi.

    Trabzon-spor’da Larsen istikrarlı performansını Ankara’da da sürdürdü. 

    Ankara-gücü’nün 10 faul daha fazla yaptığı maçta iki takıma da birer sarı çıktı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Trabzonspor
    Haberler > Spor > Trabzonspor vasatı aşamayan karşılaşmada 3 puan ile moral buldu
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