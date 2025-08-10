Türk kulüpleriyle de anılıyordu! Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan ve bir süre Türk kulüplerinin de radarında olan serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı.

108 DEFA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

SUNDERLAND'İN 10. TRANSFERİ

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.