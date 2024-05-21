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Türkiye'nin EURO 2024'deki rakiplerinden Portekiz'in kadrosu açıklandı! Ronaldo 6.kez boy gösterecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;nin EURO 2024&#039;deki rakiplerinden Portekiz&#039;in kadrosu açıklandı! Ronaldo 6.kez boy gösterecek
Euro 2024, Portekiz, Cristiano Ronaldo, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin EURO 2024'deki rakiplerinden Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 6.kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek.

EURO 2024'te Türkiye ile aynı grupta yer alan ve turnuvanın favorilerinden gösterilen Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo kadroda kendine yer buldu.

Portekiz, F Grubu'nda Türkiye, Çekya ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Hem grubun hem de turnuvanın favorileri arasında yer alan Portekiz'in EURO 2024 kadrosu açıklandı.

Portekiz'in kadrosu şu şekilde:

Türkiye'nin EURO 2024'deki rakiplerinden Portekiz'in kadrosu açıklandı! Ronaldo 6.kez boy gösterecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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