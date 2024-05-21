Türkiye'nin EURO 2024'deki rakiplerinden Portekiz'in kadrosu açıklandı! Ronaldo 6.kez boy gösterecek

Türkiye'nin EURO 2024'deki rakiplerinden Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 6.kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek.

EURO 2024'te Türkiye ile aynı grupta yer alan ve turnuvanın favorilerinden gösterilen Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo kadroda kendine yer buldu.

Portekiz, F Grubu'nda Türkiye, Çekya ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Hem grubun hem de turnuvanın favorileri arasında yer alan Portekiz'in EURO 2024 kadrosu açıklandı.

Portekiz'in kadrosu şu şekilde: