Zinchenko, Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın

Zinchenko, Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakın

Arsenal’in Ukraynalı sol beki Oleksandr Zinchenko, Fenerbahçe ile transfer için genel bir anlaşmaya vardı. Görüşmeler Dublin’e değil Londra’ya taşındı; önümüzdeki günlerde resmi imzalar atılabilir.

İngiliz haber kaynaklarının aktardığına göre Arsenal, Oleksandr Zinchenko’nun transferinde Fenerbahçe ile "uzlaşmaya” vardı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Arsenal forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için resmi girişimlere başlandı. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan sol ayaklı futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Sarı-lacivertliler, bu durumu avantajına çevirerek oyuncuyu uygun maliyetle kadrosuna katmayı planlıyor.

Zinchenko, Fenerbahçe’ye “İmza Atmaya Çok Yakın” - 1. Resim

28 yaşındaki oyuncunun geçen sezon yalnızca 23 maçta forma giydiği ve bu maçların sadece 8’inde ilk 11’de başladığı belirtiliyor. Artık genç oyuncular gerisinde kalan Zinchenko, önümüzdeki yıl sona erecek sözleşmesiyle birlikte, takımdan ayrılmaya yaklaşmış durumda.

PORTO KAPIDA AMA MOURİNHO ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

Transfer görüşmeleri, Fenerbahçe'nin Londra’ya giderek Arsenal ile bir araya gelmesiyle ivme kazandı. Kulüpler, başlangıçta Fenerbahçe’nin 10 milyon euro (yaklaşık 8,6 milyon sterlin) teklifinde uzlaşma sağladı. Ancak Portekiz devi Porto’nun da transfer pazarına dahil olması, süreci biraz daha rekabetçi hale getirdi. 

Zinchenko, Fenerbahçe’ye “İmza Atmaya Çok Yakın” - 2. Resim

Fenerbahçe'de, teknik direktör José Mourinho’nun Zinchenko’yu takımda görmek konusundaki etkisinin transferi olumlu yönde etkileyeceğine yönelik güçlü bir inanç mevcut. Sarı-lacivertliler, bu sezon içinde transferi sonuçlandırmaya kararlı görünüyor. 

Zinchenko, Fenerbahçe’ye “İmza Atmaya Çok Yakın” - 3. Resim

Arsenal için bu transferin önceliği, gelişen sol bek rotasyonu nedeniyle takımda kritik bir yere sahip olmayan bir oyuncuyu zamanında göndererek transfer gelirlerine katkı sağlamak. Bu adım, takım bütçesi ve saha planlaması açısından öncelikli hale gelmiş durumda.

 

