Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu! Şampiyonlar Ligi için geliyor

Bayern Münih, Fransız Teknik Direktör Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmeyi amaçlıyor. Alman ekibinin, Fransız hoca ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

Bir dönem Real Madrid ile başarıdan başarıya koşan efsane futbolcu ve teknik adam Zinedine Zidane ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Zidane'ın, Bayern Münih ile anlaşmak üzere olduğu söylendi.

ZİDANE'A ALMANYA YOLU GÖZÜKTÜ

Julian Nagelsmann'ın Almanya Milli Takımı'yla yeni sözleşme imzalamasının ardından teknik direktörlük için diğer adaylara yönelen Bayern Münih, Zinedine Zidane'la anlaşmak üzere.



Mundo Deportivo'da yer alan haberde Bayern Münih ve Zinedine Zidane'ın anlaşmaya çok yakın olduğu, Bavyera ekibinin ilk tercihinin Fransız çalıştırıcı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

EN UYGUN İSİM

Haberde, Bayern Münih'in Zidane'ın taleplerini karşıladığı ve finansal olarak en uygun kulüp olduğu ifade edildi.



Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istediği ancak Didier Deschamp'ın milli takımda görevine devam etmesi nedeniyle bu ihtimalin şu an için mümkün olmadığı aktarıldı.



Avrupa'dan birçok takımın Zidane'la ilgilendiği ve daha önce Manchester United'la birlikte Paris Saint Germain'in de ekonomik olarak iyi bir teklif yaptığı kaydedildi.