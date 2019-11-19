Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Ekim ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ekim döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı ve toplam 13 milyon 330 bin 918 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 13 milyon 427 bin 130 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 37,4 ile İzlanda, yüzde 9 ile İsveç ve yüzde 7,9 ile Finlandiya’da görüldü.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 43,1, Romanya yüzde 18,9 ve Macaristan yüzde 10,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı ve toplam 1 milyon 214 bin 989 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 118 bin 939 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 17,7 ile İzlanda, yüzde 10,1 ile Norveç ve yüzde 6,7 ile İngiltere’de görüldü. 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 58,1, Litvanya yüzde 45,3 ve İrlanda yüzde 29,1 oranlarıyla yer aldı.

2019 Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 29,17 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci oldu.