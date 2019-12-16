Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Diyalog platformu kapsamında verdiği hizmetler ile En İyi Müşteri Hizmetleri ve En İyi Sosyal Medya Yönetimi kategorilerinde iki altın madalyanın sahibi olan Renault MAİS, ayrıca En İyi İletişim Merkezi ve En İyi Teknolojik Buluş kategorilerinde iki gümüş madalya kazandı. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, üç senelik bir emeğin karşılığını aldıklarını belirterek “Müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti konusunda üç yıldır önemli bir yol katettik. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bu saygın ödüllerle taçlandırılmasından gurur duyuyoruz. Renault Diyalog platformu ile başta müşterilerimiz olmak üzere bütün paydaşlarımıza daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz’’ dedi. Ödül alan Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunuyor. Bütün başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikâyet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un ve WhatsApp hattının yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.