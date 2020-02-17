Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Hyundai Motor Company, yeni elektrikli konsepti Prophecy’i Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor. İzmit’te üretilecek Yeni i20, makyajlı i30 ve Prophecy konseptiyle fuara damgasını vuramaya hazırlanan şirket, ağırlıklı olarak yeni tasarımlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Markanın “Duygusal Sportiflik” mottosuyla yola çıktığı yeni tasarım felsefesinin bir başka yansıması olan Prophecy, aynı zamanda aerodinamizm açısından da hayatımıza yenilikler katmaya hazırlanıyor.