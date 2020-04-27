Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yönetimi, otomotiv basını ile online toplantıda buluştu. Önemli başlıkların değerlendirildiği toplantıda TAYSAD Başkanı Alper Kanca, 2019’da Avrupa’da yavaşlamanın hissedildiği bir yıl olduğuna dikkat çekerek "2020’ye iyi bir yıl olacak diye başlamadık. Fakat Türkiye ihracatını Avrupa ağırlıklı yaptığı için AB’de olup bitenler bizleri yakından etkiliyor. Açıkçası 2020 için Avrupa’da yüksek bir pazar beklenmiyordu” dedi. Sonrasında gündeme gelen virüs durumuna dikkat çeken Kanca “Çin’de ekonomik resesyona sebep olan salgın gündemimize girdi. Ardından “Çin’deki bu kriz, Türkiye’nin avantajına olur mu?” diye düşünmüştük. Avrupa Çin’den ürün alamamaya başlayınca Türkiye’ye bir yönelme oldu. Sonrasında Avrupa’dan “Kapasiteniz var mı?”, “Sizlere yeni bir parça versek üretir misiniz?” soruları gelmeye başladı. Fakat salgın Avrupa’ya sıçrayınca orada da satışlar ve üretim durdu. Geldiğimiz noktada artık çarkların yeniden dönmeye başlayacağını düşünüyoruz” dedi. TAYSAD Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise “Büyük markalar yüzde 17-20 arasında düşüş öngörüyor. Avrupa ve Rusya da 2019’da 20,7 milyon satış gerçekleşti, 2020’de beklenti 17 milyon seviyesinde, bu da yüzde 17’nin üzerinde bir düşüş demek. Avrupa’da görüştüğümüz OEM’lerden biri en iyi ihtimalle yüzde 26 daralma, en kötü senaryoda ise yüzde 35 daralma beklediklerini söyledi” ifadelerini kullandı.