Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda önemli bir adım atan TOGG, Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da tamamına sahip olduğu, TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı. Stuttgart’taki merkez, TOGG’un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden use-case mobility™ kavramının uygulama alanlarından biri olacak. TOGG Europe GmbH’ın en temel faaliyetlerinden başlıca olanı ise kullanıcı araştırmaları olacak. TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.