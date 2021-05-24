Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün webinar programı ile başlayacak olan etkinliğe OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Çelik; pandemi döneminde sırasıyla Meksika, İngiltere, Almanya, Vietnam-Tayland ve son olarak Güney Afrika’ya otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini hatırlatarak “Alternatif pazarlara ihracatı artırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Rusya, otomotivde en önemli dış ticaret ortaklarımızdan ve hedeflediğimiz pazarlardan biri. Programın Rusya'ya yıllık 468 milyon dolar olan otomotiv ihracatını artırmamıza katkı sunmasını hedefliyoruz” dedi.