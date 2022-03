Türkiye Gazetesi

Pandemi süreciyle birlikte ikinci el otomobil piyasası el yakmaya başladı. Bu sürecin devamında otomobil alıcıları yüksek bedelle ikinci el araç satın almak yerine sıfır otomobillere yöneldi. 2022 itibariyle güncellenen fiyatlar sonrası "Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller" hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için liste liste sıralama yaptık. İşte Türkiye'de satış yapan markaların en ucuz modelleri...

PEUGEOT Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı - 495.000 TL

CİTROEN C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 476.500 TL 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 491.500 TL

CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel ----- Fiyatı: 325.000 TL ---- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold ----- Fiyatı: 439.500 TL 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 453.000 TL

CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel -Fiyatı: 455.000 TL- Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL

HYUNDAİ Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel - Fiyatı: 357.700 TL - 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 386.000 TL - 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 396.700 TL - 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 431.700 TL - 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 455.900 TL

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel- Fiyatı: 471.500 TL

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance- Fiyatı: 382.200 TL- City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive- 396.100 TL

RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - Liste fiyatı- 291.900 TL - Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 320.900 TL - Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 358.000 TL - Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 363.900 TL - Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 402.900 TL

FIAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - Fiyatı: 317.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 402.900 TL- 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 353.900 TL- 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 442.900 TL- 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL- 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 443.900 TL

DACİA SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg- Fiyatı 329.900 TL- Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 384.900 TL

DACİA Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg- Fiyatı 367.000 TL

FORD EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin-- Fiyatı 499.100 TL

HYUNDAİ 2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) - Fiyatı 458.500 TL - Kampanyalı: 432.357 TL - 1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.725 TL

DACİA Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 363.900 TL- Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 388.900 TL- Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 448.900 TL- Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 455.900TL- Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 453.900 TL- Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 481.000 TL- Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 489.000 TL

FIAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel- Fiyatı: 446.900 TL

FIAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli- Fiyatı: 307.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 392.900 TL- 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 324.900 TL- 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 426.900 TL

FORD Focus Trend X / 4 Kapı / 1.5L Ti-VCT 123PS / 6 İleri Manuel / Benzin - Fiyatı 471.600 TL

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model ----------- Fiyat 398,900 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel- Fiyatı: 261.200 TL- 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 288.750 TL- 1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 300.200 TL- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 314.100 TL-

Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)- Liste fiyatı 308.500 TL - 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 354.700 TL - 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 364.300 TL - 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 384.400 TL - 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 397.700 TL - 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 389.800 TL - 1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 394.800 TL

NİSSAN (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)- Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna- Fiyatı: 450.400

KİA RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - Fiyatı: 309.900 TL - Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 364.900 TL - Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 439.900 TL - Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 459.900 TL

FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - Fiyatı: 266.900 TL- 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 380.900 TL- 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 309.900 TL- 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 457.900 TL- 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 353.900 TL- 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 445.900 TL

MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - Fiyatı - 311.900 TL

OPEL CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - Fiyatı 402.700 TL - 1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL- 499.900 TL

OPEL-- 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 358.900 TL - 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 446.900 TL - 1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 463.900 TL - 1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 494.900 TL

FİAT PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli- Fiyatı: 331.900 TL- 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 375.900 TL- 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 440.900 TL- 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 455.900 TL

