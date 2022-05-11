Türkiye Gazetesi

Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan COVID-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi. Toyota, Şanghay'daki koronavirüs karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu.

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla da Şanghay fabrikasındaki üretime kısa bir süre ara vermişti. Pazartesi günü Tesla da karantina nedeniyle tedarik sorunları yaşandığını ve Şangay'daki tesiste üretimin durdurduğunu belirtmişti. Tesla'nın ardından Japon üreticiden de benzer bir karar geldi.

Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.

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