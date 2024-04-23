AstraZeneca Türkiye ile LeasePlan'dan dikkat çeken elektrikli araç filosu teslimatı!

ALD Automotive | LeasePlan, Türkiye’de hem lokasyon yaygınlığı hem de araç sayısı ölçeği bazında tek seferde gerçekleşen en büyük elektrikli araç filosu teslimatını gerçekleştirdi. Sektöründe küresel çapta liderliğini sürdüren şirketin tek seferde teslim ettiği 292 adetlik elektrikli filo, yıllık 339 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanın karbon tüketimine eş değer geliyor

Elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artmaya devam ederken bireysel kullanıcılar kadar şirket araçları ve ticari filolarda sayısı artıyor. Operasyonel kiralama sektöründe küresel çapta liderliği sürdüren ALD Automotive | LeasePlan, Türkiye’de büyük ölçekli bir elektrikli araç filosu teslimatı gerçekleştirerek bir ilke imza attı.

AstraZeneca Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile şirketin filosundaki 292 aracı elektrikli araçlarla yeniledikleri açıklayan . ALD Automotive | LeasePlan’in Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Şirket araçları, çevreye yayılan emisyonun önemli kaynaklarından biri. Bu yüzden şirketlerin filolarına kattıkları her bir elektrikli araç sürdürülebilirlik adına önemli bir adım.

AstraZeneca ile olan iş birliğimiz sayesinde Türkiye’de hem araç adedi hem de lokasyon bazında tek seferde en büyük ölçekli elektrikli araç teslimatlarından birini gerçekleştirdik” dedi. Bu anlaşma, Türkiye’de hem lokasyon yaygınlığı hem de araç sayısı ölçeği bazında tek seferde gerçekleşen en büyük elektrikli araç filosu teslimatı projelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

242 HEKTAR ORMANIN HAVASINA BEDEL

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlk kez 2022 yılında merkez ofis çalışanlarımızın araçlarını hibrid araçlara çevirerek başlattığımız süreci şimdi bir basamak daha ileriye taşıyoruz.

İlk olarak saha ekibiyle başlayacak elektrikli araç değişimi ile birlikte 2025 sonuna kadar Türkiye’deki tüm araç filomuz yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşacak. Mayıs ayı sonuna kadar kademeli olarak 292 kişiden oluşan tüm saha çalışanlarımız elektrikli araçlara geçiş yapmış olacak. Bu dönüşüm ile yılda yaklaşık 1.670 ton karbondioksit emisyonunu azaltmayı öngörüyoruz.

Bu miktar, orta boyutlardaki bir binek aracın Dünya’yı ekvator çevresinden yaklaşık 247 kez turlamasına veya 242 hektarlık yani 339 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanın yıllık karbon tüketimine eşdeğer. Daha yeşil, daha temiz ve daha sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.