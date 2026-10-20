MG HS'ye iki yeni donanım geldi: Fiyat listesi güncellendi

MG HS’nin Türkiye’deki seçeneklerine Premium ve Luxury Plus donanımları eklendi. Premium versiyon lansmana özel 2 milyon 385 bin TL’den satışa sunulurken, panoramik cam tavan ve soğutmalı ön koltuklarla gelen Luxury Plus’ın fiyatı 2 milyon 750 bin TL olarak açıklandı.

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MG, Türkiye’de satışa sunduğu HS ailesinin fiyat ve donanım seçeneklerini genişletti. Mevcut Luxury versiyonunun altına Premium, üzerine ise Luxury Plus yerleştirildi. Böylece benzinli HS, üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilir hale geldi. Luxury Plus seçeneği, HS Hybrid+ ailesine de eklendi.

MG HS’NİN LİSTE VE KAMPANYALI FİYATLARI AÇIKLANDI

Yeni HS Premium’un liste fiyatı 2 milyon 565 bin TL olarak belirlenirken, lansman kampanyasıyla fiyat 2 milyon 385 bin TL’ye iniyor. Böylece giriş versiyonunda 180 bin TL’lik fiyat avantajı sunuluyor.

HS Luxury’nin 2 milyon 700 bin TL olan liste fiyatı, ekim kampanyasında 2 milyon 650 bin TL’ye düşüyor. Yeni Luxury Plus ise 2 milyon 790 bin TL liste fiyatına karşılık lansmana özel 2 milyon 750 bin TL’den satışa sunuluyor. Kampanyalı fiyatlar üzerinden bakıldığında Luxury’den Luxury Plus’a geçişin bedeli 100 bin TL oluyor.

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PREMIUM DONANIMINDA ÇİFT EKRAN VE ELEKTRİKLİ KOLTUK

HS Premium’da 19 inç alaşım jantlar, otomatik LED farlar ve elektrikli ayarlanabilen yan aynalar bulunuyor. Kabinde siyah veya taba döşeme tercih edilebilirken, anahtarsız giriş ve çalıştırma ile altı yönde elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğu standart olarak sunuluyor.

Sürücünün karşısındaki 12,3 inç dijital göstergeyi aynı büyüklükteki multimedya ekranı tamamlıyor. Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısını destekleyen sistem, altı hoparlörlü ses sistemiyle birlikte geliyor.

Premium’da geri görüş kamerası ve arka park sensörünün yanı sıra adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı, şerit takip desteği ve akıllı uzun far kontrolü de yer alıyor.

LUXURY PLUS İLE CAM TAVAN VE SOĞUTMALI KOLTUKLAR GELİYOR

Luxury donanımına geçildiğinde kablosuz telefon şarjı, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş sistemi ve sekiz hoparlörlü ses sistemi ekleniyor.

Yeni Luxury Plus ise bu donanımları elektrikli açılabilen panoramik cam tavan ve soğutmalı ön koltuklarla tamamlıyor. Luxury’de bulunan ön koltuk ısıtması da korunuyor. Ayrıca kırmızı iç döşeme seçeneği Luxury Plus’a özel olarak sunuluyor.

BENZİNLİ VERSİYONLARDA 170 BEYGİRLİK MOTOR

Üç benzinli donanım seviyesinde de 1,5 litrelik motor görev yapıyor. 170 beygir güç ve 275 Nm tork üreten HS’nin açıklanan 0-100 km/sa hızlanma süresi 9,6 saniye, azami hızı ise 195 km/sa.

Birleşik yakıt tüketimi 100 kilometrede 7,6 litre olarak belirtiliyor. Donanım değişikliğiyle bagaj hacmi farklılaşmıyor; üç versiyonda da 507 litrelik yükleme alanı bulunuyor.

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HİBRİT AİLESİNE DE LUXURY PLUS EKLENDİ

HS Hybrid+ tarafında Luxury’nin takas destekli fiyatı 3 milyon 145 bin TL, yeni Luxury Plus’ın lansman fiyatı ise 3 milyon 495 bin TL olarak açıklandı.

Hibrit sistemde 1,5 litrelik turbo benzinli motor, elektrik motoru ve 1,83 kWh kapasiteli batarya birlikte çalışıyor. Toplam sistem gücü 224 beygire ulaşırken, WLTP birleşik yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,5 litre olarak veriliyor. Bu değer, benzinli HS için açıklanan birleşik tüketimin 2,1 litre altında kalıyor.

İşte MG’nin Ekim 2026 fiyat listesindeki model model tüm fiyatlar…

Model Motor Tipi Motor Gücü Model Yılı Liste Fiyatı Kampanyalı fiyat MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit 197 PS 2026 2.685.000 TL 2.349.000 TL

Markanın MG HS Hybrid+ Luxury modelinde diğer modellerde olduğu gibi Ekim ayına özel bir indirim uygulanmıyor. Bunun yerine 150.000 TL’lik bir takas desteği kampanyası bulunuyor.

Model Motor Tipi Motor Gücü Model Yılı Liste Fiyatı Kampanyalı fiyat MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit 224 PS 2026 3.295.000 TL 3.145.000 TL MG HS Hybrid+ Luxury Plus Hibrit 224 PS 2026 3.495.000 TL

Model Motor Tipi Motor Gücü Model Yılı Liste Fiyatı Kampanyalı fiyat MG HS Premium Benzin 170 PS 2026 2.565.000 TL 2.385.000 TL MG HS Luxury Benzin 170 PS 2026 2.700.000 TL 2.650.000 TL MG HS Luxury Plus Benzin 170 PS 2026 2.790.000 TL 2.750.000 TL

Model Motor Tipi Motor Gücü Model Yılı Liste Fiyatı Kampanyalı fiyat MG7 Excellence Benzin 170 PS 2026 3.330.000 TL 3.180.000 TL MG7 Excellence Red Edition Benzin 170 PS 2026 3.480.000 TL 3.330.000 TL

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