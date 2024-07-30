Mitsubishi Motors, Tokyo borsasında nabız vermeye başladı

Bir zamanların efsane Japon otomobil markalarından birisi olan Mitsubishi, otomotivde değişen dengelere ayak uyduramayınca iflasın eşiğine kadar gelmişti. Japon rakipleri Honda ve Nissan’ın desteğini arkasına alan Mitsubishi Motors şirketi, Tokyo borsasında nabız vermeye başladı…

Nissan ve Renault ortaklığı tarafından satın alınan Mitsubishi Motors, yeniden yapılandırma çerçevesinde anlaşarak küçültülmüş ve pratik üretim felsefesiyle yoluna devam ettirilme kararı alınmıştı. Renault’un global pazarlarda beğeni toplayan Clio ve Captur gibi modelleri üzerine inşa edilen yeni Mitsubishi modelleri markanın toparlanması için bir destek olarak görülse de beklenen satışlar ne yazık ki yakalanamadı.

Öte yandan Renault’un yeni tanıtımını yaptığı elektrikli otomobil markası Ampera tarafına Nissan ve Mitsubishi Motors ortaklığından 600 milyon dolar civarında yatırım alacağının açıklanması dikkatleri bir anda bu markaların üzerine çekmişti.

Otomotiv dünyasında son 2 yıl içerisinde Çinli markalar karşısında farklı stratejilerle global markaların ortaklıkları popülerlik kazanırken, Japon üreticiler Nissan ve Honda’da Mart 2024’te elektrikli araç bileşenleri ve otomotiv yazılım konusunda iş birliği yapacağını açıklamış ve yatırımcıların yakın markajına takılmışlardı.

Mitsubishi’nin Nissan-Renault ittifakının yanı sıra; Nissan’nın hisselerini Honda ile stratejik olarak paylaşma açacağını duyurması ve elektrikli parça üretimi için üçlü Japon gücü oluşturacağını açıklaması bir anda Tokyo borsasında hareketlenmelere neden oldu. Mitsubishi Motors hisseleri işlemlerde yüzde 6,3’lük şaşırtıcı bir büyüme yakaladı. Avrupa basını markanın yakın gelecekte otomobil markası olarak değil daha çok sanayinin içinde uzman bir parça üreticisi, yazılım ve mühendislik geliştiricisi olarak yorumladığı Mitsubishi Motors, yakın gelecek için bir fırsat yakalamış vaziyette.

ORTAKLIK MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Planlanan ortaklık, yeni teknoloji geliştirmenin getirdiği büyük maliyetleri azaltmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Birçok Alman ve Avrupalı marka mühendislik tarafında güçlerini birleştirirken son 1 yılda bu ittifaklara Japon markalar da dahil olmaya başladılar. Ortak AR-GE yatırımları peş peşe açıklanan markalar ciddi oranla maliyet avantajı yakalarken üretim tarafında ise bu sayede daha rafine davranabiliyorlar. Mitsubishi Motors’un yakın gelecekte Japon ve Avrupalı markalara Çinliler karşısında ne gibi faydalar sağlayacağı ise sektörde büyük bir merak konusu…