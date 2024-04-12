Muscle Cars efsanesinin son hali: Buick Wildcat EV

Bir zamanların aranan otomobilleri arasında yer alırken, günümüzde nadide koleksiyon arabaları arasında gösterilen Buick Wildcat, günümüz teknolojisi ile baştan tasarlandı. V mimariye sahip 8 silindirli yapısıyla aslan gibi kükreyen motorun yerini, yüksek amperli akımla beslenen elektrikli bir canavar aldı. Sıra dışı çizgilerle karşımıza çıkan bu araç şimdilik sadece yapay zeka destekli bir konsept…

Benzini galon galon içen, sekiz silindirli motorlarıyla arka lastiklerini eriten, 60’lı yılların efsane otomobilleri ‘American Muscle Cars’ olarak tanımlanıyor. Tek kapılı, arkadan itişli, dev motorlu Mustang ve Camaro gibi Wildcat’te onlardan biri…

Üç kalkanlı logoya sahip eski otomobil üreticisi, günümüzde artık can çekişenler arasında. Hem güçlü Amerikalı rakipleri hem Çinli üreticiler karşısında ne yapacağını şaşıran Buick, sonunda tüm tuşlara basmayı denemiş ve ortaya bu sıra dışı otomobil çıkmış. Evet, iyi tasarım bazen kişileri otomobillere aşık edebilir. Yüzünüzde bir gülümseme belirir, direksiyonuna geçip yola çıkmak istersiniz. Fakat marka çizgisinin çok dışına taşmak, sıra dışı denemeler bazen de çok risklidir. Buick her zaman olduğu gibi riskten kaçınmamış ve oldukça sıra dışı çizgilere sahip elektrikli bir konsepte imza atmış…

TASARIMDA ZAMAN ALGISI KAYBOLMUŞ

Eski modeli ile karşılaştırıldığında yeni Wildcat oldukça fütüristik çizgilere sahip. Otomobile önden baktığımızda incecik LED farların altında köpekbalığı gibi öne çıkan bir burun ve altında krom detaylarla iç bükey tasarlanmış ızgarayı görüyoruz. Onu çevreleyen krom sinyal çerçeveleri alışılmışın oldukça dışında…

Ön taraftan yana doğru baktığımızda ise içi çamurluklarda arkaya doğru düz bir çizgide ilerleyen tasarımın, geriye doğru alçalan tavan çizgisiyle duruşunu güçlendirdiğini görüyoruz. 21 inçlik krom jantlar, ön tampondan kapı altına kadar uzanan nikel şeritler, incecik dikiz aynaları, simsiyah A sütunu ve gizli kapı kolları. Otomobilin hafızalara kazınan eski modeliyle isim dışında hiçbir benzerlik yok. Günümüz spor otomobil hatlarından oldukça uzakta duran bu araç tasarım noktasında adeta zamanın içinde kaybolmuş gibi…

KROMUN MODASI GEÇMEDİ Mİ?

Günümüzde teknolojik otomobiller, direksiyonu giderek küçülterek göz önünden yavaş yavaş kaldırma çabasındayken, Buick tasarımcıları kalın bir krom kaplama ile tamamen ters köşeye geçmiş. Torpidoyu çevreleyen, kapı kollarından, gaz fren pedalına, orta konsoldan, emniyet kemeri mandallarına kadar her noktada yer bulan krom detaylar gerçekten pes dedirtmiş. Gerçi bu sonuçta konsept bir otomobil bazen abartmanın zarardan çok faydası olabilir. Sonuçta adamlar dikkat çekmek istemiş.

ELEKTRİKLİ EFSANE Mİ OLUR?

Neden olmasın! Fakat her geçen gün artan menzil rakamları, batarya teknolojileri, şarj hızı gibi değişkenlere hızlı ayak uydurabilirse daha bir efsane olur. Düşünsenize, gelişmiş bir batarya çıktığında ufak bir ücret karşılığında değiştiğinizi, örneğin 500km’lik mesafelik şarj kapasitenizin 800’lere, 45 dakikalık dolum hızınızın 15 dakikalara düştüğünü. Kulağa garip gelebilir ama bu okuduklarınız çok yakında hayatımıza katılacak yeni teknolojiler arasında. Zaten bu beklentiler yüzünden elektrikli otomobil satışları yavaşlıyor. Neyse konumuzun dışına çıkmadan Wildcat’in teknik özelliklerine bir göz atalım isterdik ama ne yazık ki şuana kadar açıklanan rakamsal bir değer de yok. Aracın henüz tasarım aşamasında olması, karşımıza çıkan yapay zeka destekli görsellerin gerçekte hayat bulup bulamayacağı şimdilik kocaman bir soru işareti. Fakat geldiğimiz noktada karşımıza çıkan bir gerçek var ki; o da yapay zekanın artık insan beyninden daha iyi halay kurabildiği…