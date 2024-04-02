Otomotivde tarihi Mart rekoru: 110 bin araç satıldı!

2024 Ocak-Mart otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda yüzde 25,2 oranında artış kaydedilirken, bu üç aylık dönemde satış adetleri ise 295.519 olarak kayıtlara geçti. Otomotiv sektöründeki satışlar son 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 50.9 oranında arttı…

Otomotiv Distiribitörleri ve Mobilite Derneği (OMDM) Mart ayı raporunu yayınladı. Açıklanan verilere göre, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25,2 oranında artış kaydedilirken, bu üç aylık dönemde toplam satışlar 295.519 adet oldu. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33,05 oranında artış göstererek 233.389 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 artarak 62.130 adetlere ulaştı.

2024 Mart sonuçlarına göre ise otomobil pazarında yüzde 9,9 artış kaydedilirken hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 oranında azaldı. Geride bıraktığımız mart ayı toplam satışları 2023 yılı mart ayına göre yüzde 5,7 yükselerek ay içinde toplam 109.828 adet satış gerçekleştirildi. Sadece otomobil satışlarına baktığımızda ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 87.071 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,9 azalarak 22.757 adet olarak karşımıza çıkıyor.

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE %50 ARTIŞ VAR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış kaydederken otomobil özelinde 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,6 büyüme, hafif ticari araç pazarı ise yine 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 38,2 oranında artış sağlamış durumda.

LİDERLİK C SEGMENTİNDE

OMDM raporuna göre otomobil pazarı segmentlerinde en yüksek oran yüzde 88,6 ile vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşuyor. C segmenti otomobiller 133.712 adetle yüzde 57,3 pay alırken B segmenti otomobiller 71.917 adetle yüzde 30,8 oranında hacim kaplıyor. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre baktığımızda ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 51,7 pay, 120.699 adet) olurken sedan modeller ise pazarda yüzde 28,5 pay ve 66.451 adetlik satışa imza atıyor. H/B otomobillerin payı ise yüzde 18,1 pay ve 42.145 adet satış.

ELEKTRİKLİNİN PAYI HIZLA ARTIYOR

Otomotiv pazarına motor tipine göre baktığımızda ise Ocak Mart döneminde benzinli otomobil satışları 156.396 adetle yüzde 67 pay alarak liderliğini sürdürürken 2’ci sırada hibrit otomobil satışları 33.131 adet ve yüzde 14,2 pay ile yer alıyor. Dizel otomobil satışları ise 25.268 adetle 3’cü sırada yer alırken yüzde 10,8 payla hacim kaybetmeye devam ediyor. Elektrikli otomobil satışları ise 16.556 adetle 4’cü sırada yer alırken pazarda yüzde 7,1 oranında yer alır durumda. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 370,6 artış sağlarken 160 kW üstü elektrikli otomobil satışlarında ise geçen yılın Ocak Mart satışlarına göre yüzde 39,2 oranında büyüme kaydedilmiş durumda…