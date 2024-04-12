Tesla’dan Çin’e stratejik hamle: Hindistan!

Toplam 1.4 milyarlık nüfusla Çin’i geride bırakan Hindistan’a yatırım sinyali veren Elon Musk, X hesabından “Başbakan Modi ile görüşmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Öte yandan uzun zamandır yabancı yatırımcı çekmeye çalışan Hindistan’da, yaklaşan seçimlerin favori ismi Modi için olası bir Tesla yatırımı siyasi kimliği için oldukça önemli…

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in 1.412 milyarlık nüfusunu geride bırakan Hindistan; 1,417 milyarlık insan kalabalığı ile artık dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülke konumda. Pandemi sonrası üretim ve ihracat rakamlarıyla kişi başına yıllık gelir seviyesinde ciddi büyüme yakalayan Hindistan’da nüfusun büyük bir bölümü artık orta-lüks tüketici sınıfında. Bu durum haliyle teknolojiden otomotive tekstilden turizme neredeyse global çapta tüm sektörlerin dikkatin çekiyor.

HİNDİSTAN’A FABRİKA SİNYALİ

Reuters kaynaklı habere göre Nisan ayının sonlarında Hindistan’ı ziyaret etmesi planlanan Elon Musk yeni bir fabrika yatırımı açıklayabilir. Ünlü milyarder dünya kamuoyuna ilginç açıklamalarda bulunduğu X hesabından yaptığı son duyurularda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi görüşme konusunda heyecanlandığını belirten bir paylaşım yaptı. Musk ayrıca her ülkenin olduğu gibi Hindistan’nın da kendi dinamiklerine sahip bir elektrikli otomobili olması gerektiğini konusunda geçen hafta bir paylaşım daha yaptı…

SEÇİM ÖNCESİ TESLA MÜJDESİ

Yaklaşık 1 milyarlık nüfusla seçime hazırlanan Hindistan’da Modi’nin 3. dönem için en güçlü aday olması, seçim döneminde yapılacak bir Tesla yatırım haberinin, yıllardır Hindistan'da üretim operasyonları kurmaları ve istihdam oluşturmaları için yabancı şirketlere kur yapan Modi'nin siyasi kimliğini güçlendirmesi oldukça muhtemel olarak değerlendiriliyor. Reuters daha önce servis ettiği bir haberde, Tesla yetkililerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım bütçesi ile üretim tesisi için Hindistan'ı ziyaret edebileceğini duyurmuştu. Ayrıca Tesla’nın Almanya’da yer alan dev fabrikasında Hindistan'a ihracat etmek üzere sağdan direksiyonlu otomobil üretimine başlaması bu haberleri destekler nitelikte.

KARŞILIKLI STRATEJİK HAMLE

Tesla'nın Hindistan'a hedefinin arkasında aslında ABD ve Çin pazarlarındaki giderek yavaşlayan elektrikli araç talebi yatıyor. Henüz elektrikli araçlar konusunda yolun çok daha başında yer alan Hindistan'da pazar liderliği yerli üretici Tata Motors'un hakimiyetinde. Ülkede elektrikli araçların 2023 yılında toplam hacmi ise sadece yüzde 2 seviyesinde. Öte yandan Modi’nin hükümet politikaları 2030 yılına kadar ülkede yüzde 30'luk elektrikli araç payı hedeflerken, ülkeye dünyanın en ünlü bir milyarderin yatırım yapması oldukça önemli bir gelişme. Bu sayede Çin’le üretim konusunda Hindistan rekabet gücü kazanırken, Modi’de siyasi kimliğini güçlendirmiş olacak. Ayrıca Tesla’nın elektrikli araç fabrikası sonrası, SpaceX tarafından yatırım çekebilme ihtimali ülkede gündem teşkil eden konular arasında…